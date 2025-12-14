به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در جلسه تنظیم بازار با تاکید بر اینکه تلاش و دغدغه اصلی دولت حفظ پایداری نسبی بازار و توجه به معیشت مردم و قیمت کالاهای اساسی است، گفت: تا حدودی در این زمینه موفق بودیم ولی باید جدیتر عمل کرده و تلاش کنیم که روند تأمین، تولید و فروش کالاهای اساسی و نیازهای مردم به صورت پایدار انجام شود.
معاون اول رئیسجمهور درباره روند اجرای طرح اصلاحیه قیمت بنزین بیان کرد: درباره ضرورت اصلاح قیمت بنزین هیچ شکی وجود نداشت و حتی مردم هم در این خصوص تاکید داشتند.
وی ادامه داد: در جلساتی که در مورد اصلاح قیمت بنزین برگزار میشد، به اثر روانی افزایش این قیمت توجه شد و آئیننامه هم قبل از تصویب در دولت در اختیار نخبگان قرار گرفت و نظرات آنها نیز برای اصلاحات احتمالی گرفته شد. آنچه در دولت به تصویب رسید، نتیجه جمعبندی نظرات نخبگان، راهبردهای برنامه هفتم پیشرفت و وعدههای رئیس جمهور چه قبل از انتخاب و چه در زمان ریاست جمهوری مبنی بر اینکه در اصلاح قیمتها، حتماً معیشت مردم به خصوص اقشار آسیب پذیر مورد توجه باشد، بود.
وی با تشکر از مردم بابت همراهی در اجرای طرح اصلاحی قیمت بنزین، گفت: مردم بار دیگر همراهی و اعتماد خود را به خدمتگزاران خود را نشان دادند. البته در چند ماه گذشته یعنی در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، شاهد اوج همراهی مردم بودیم. ما برای اجرای این طرح هم از همراهی مردم اطمینان داشتیم که مردم هم خوب توجیه شده و به خوبی هم همراهی کردند.
معاون اول رئیسجمهور همچنین خاطر نشان کرد: معمولاً در ایام مسافرت، مصرف بنزین ۱۵۰ تا ۱۶۰ میلیون لیتر در روز است که در روز ۲۴ خرداد این رقم به ۱۹۵ میلیون لیتر رسید. برآورد ما این بود که در روز اول اجرای طرح اصلاحی قیمت بنزین مصرف بالا برود که این رقم به ۱۵۰ میلیون لیتر رسید یعنی مردم واقعاً همراهی کردند و باید اشاره کرد که خدمت به این مردم افتخار است. از سویی باید از تلاشهای دستگاه مربوطه از جمله سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، کشور، استانداران، بخشهای امنیتی و نظارتی نیز تشکر کرد.
عارف در ادامه با اشاره به نقش رسانهها از جمله صدا و سیما در اجرای این پروژه ملی، گفت: صدا و سیما با استفاده از کارشناسان نخبگان و برنامههای میدانی، مردم را نسبت به اجرای این طرح توجیه کرد که باید از رسانهها از جمله صداوسیما قدردانی کرد.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به در پیش بودن شب یلدا به عنوان یک مناسبت تاریخی در ای ین دیرینه ایرانیان، گفت: اصناف در چند ماه گذشته رفتار ارزشمندی داشتند. در شب عید آنها قیمتها را ۱۵ تا ۲۰ درصد و در آستانه مهر ماه هم قیمت لوازم التحریر را به طور متوسط ۲۰ درصد کاهش دادند. اصناف بابت توزیع اقلام شب یلدا نیاز به تذکر ندارند ولی همه باید تلاش کنیم تا خانههای مردم را در این شب گرم نگه داریم وبرای این کار باید کالاها با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار بگیرد. اصناف در ماههای گذشته مخصوصاً در زمان جنگ ۱۲ روزه عملکرد خوبی داشته و خوش درخشیدند.
وی افزود: راهبرد ما این است که قیمتها در چارچوب مقررات تعیین شود و خود اصناف در بازار نظارت داشته باشند. نهادهای نظارتی حاکمیتی هم وجود دارد که باید وظایف خود را انجام داده و فعال باشد.
عارف در مورد بازار محصولات لبنی نیز بیان کرد: در مورد لبنیات گله مند هستیم. برای کاهش قیمت پیشنهاد شده که صادرات شیر خشک را ممنوع کنیم. اگر قیمتها داوطلبانه اصلاح نشود این حداقل کاری است که انجام میدهیم. ما اهرمهای قانونی و حاکمیتی داریم که در شرایط لازم میتوانیم از آن استفاده کنیم ولی بنای ما این نیست که از این اهرمها و برخوردهای دادگاهی که گاهی لازم است استفاده کنیم. خود تولیدکنندگان شیر رعایت کرده و قیمت لبنیات را متعادل کنند تا گلههای مردم رفع شده و بتوانند لبنیات را با قیمت مناسب تهیه کنند.
وی همچنین تاکید کرد: تصمیم دولت این است که درآمد اصلاحات ساختاری از جمله اصلاح قیمت بنزین در کالابرگ و معیشت مردم هزینه شود.
عارف همچنین بر نظارت و بازرسی جدی بر بازار و مقابله با عدهای سودجو تأکید کرد.
در ادامه این جلسه نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی درباره روند تأمین نهادههای دامی گفت: همه نهادههای دامی که ارز ترجیحی میگیرند ظرف ۴۸ ساعت در سامانه بازارگاه بارگذاری شده و خریدها انجام گرفته است. در حال حاضر ورود نهادههای دامی از بندر امام خمینی در حال انجام است و از همه ظرفیت بنادر برای واردات این نهادهها استفاده میشود.
وی خاطرنشان کرد: با تأمین نهادهها و همچنین فروکش کردن تب برفکی امیدواریم بخشی از افزایش قیمتها تعدیل شود.
وزیر کشاورزی همچنین در مورد تأمین کالاهای شب یلدا گفت: همکاران ما با سازمان میادین برای نحوه عرضه و قیمت این کالاها در سطح عمده فروشی به توافق رسیدهاند. امیدواریم با مشارکت اصناف شاهد باشیم که این کالاها با قیمت منطقی در اختیار مردم قرار بگیرد.
نوری قزلجه در ادامه خبر داد که کمیتهای در وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین کالاهای مورد نیاز ایام ماه رمضان و نوروز تشکیل شده است.
در ادامه این جلسه نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف درباره نظارت بر بازار اجیل و خشکبار، شیرینی، میوه و گل برای شب یلدا گفت: با همکاری اصناف و نهادهای نظارتی پایش دقیقی بر بازار این کالاها در حال انجام است. درباره چگونگی شکایت مردم نیز اطلاع رسانی از طریق رسانهها انجام شده است و اقداماتی از قبیل نظارت بر نصب برچسب قیمتها و ارائه کالای مطلوب در حال انجام است. تمرکز ما بر کالاهای پرمصرف برای شب یلداست.
در این جلسه با هدف مدیریت بازار شیر و محصولات لبنی اصلی، در مورد قیمت شیر خام و ۴ قلم محصول لبنی اصلی بازنگری انجام شد و همچنین بر استقرار بازرسهای نظارتی برای کنترل بر قیمتهای بازار تأکید شد.
بر این اساس قیمت شیر خام درب کارخانه کیلویی ۲۹ هزار و۵۰۰ تومان، شیر نایلونی ۹۰۰ گرم ۱,۵ درصد چربی ۳۸ هزار و۷۰۰ تومان، شیر بطر ۱۰۰۰ گرمی ۱.۵ درصد چربی ۴۸ هزار و ۷۰۰ تومان ،پنیرuf ۴۰۰ گرمی ۱.۵ درصد چربی ۹۴ هزار و۵۰۰ تومان و ماست ۲۰۰۰ گرمی ۱.۵ درصد چربی ۱۱۸ هزار تومان مصوب شد.
همچنین دلایل ایجاد التهاب در برخی محصولات بازار بورس به خصوص در رابطه با اقلام با رقابت بالا بررسی و راهکارهای پیشنهادی ارائه شد.
در ادامه بر نظارت جدی بر بازار برای مقابله با گرانفروشی و تشکیل و فعال شدن کمیته ویژه ماه مبارک رمضان و ایام نوروز توسط وزارت جهاد کشاورزی تاکید شد.
در این جلسه همچنین ضمن بررسی آخرین وضعیت بازار برنج، به تسریع در اجرایی شدن تکالیف بخشهای مختلف برای تنظیم بازار این محصول تأکید شد.
