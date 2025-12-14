بازگشت اجباری آقاسی به استقلال/ پای پول در میان است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در آستانه دو دیدار حساس برابر تیم‌های خیبر خرم‌آباد در هفته چهاردهم لیگ برتر و المحرق بحرین در لیگ قهرمانان آسیا ۲ قرار دارد و آبی‌پوشان امیدوارند با کسب حداکثر امتیاز از این دو مسابقه، شرایط خود را در هر دو جبهه بهبود ببخشند.

در این میان، عارف آقاسی که در نقل‌وانتقالات پیش‌فصل با سر و صدای زیادی به استقلال پیوست، نتوانست عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش بگذارد. پس از شکست سنگین و تلخ ۷ بر یک استقلال مقابل الوصل امارات، صحبت‌هایی که این بازیکن پس از بازگشت به تهران مطرح کرد با واکنش منفی هواداران مواجه شد و در دیدارهای بعدی نیز شعارهایی علیه او از سوی سکوها سر داده شد. این اتفاقات باعث شد آقاسی در پایان دیدار برابر پیکان اعلام کند که قصد جدایی از استقلال را دارد، اما پس از برگزاری جلسه‌ای با مدیران باشگاه، تصمیم گرفت به جمع آبی‌ها بازگردد.

با این حال، در ادامه اختلافاتی میان آقاسی و ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی استقلال به وجود آمد؛ تا جایی که ساپینتو در نشست خبری پس از دیدار با فولاد اعلام کرد این بازیکن را از تیم کنار گذاشته و موضوع را به باشگاه سپرده است.

در روزهای اخیر، آقاسی با مدیران باشگاه استقلال درباره آینده خود جلسه‌ای برگزار کرده و خواستار دریافت رضایت‌نامه‌اش شده است، اما از آنجا که استقلال برای جذب او هزینه قابل توجهی پرداخت کرده، به این بازیکن اعلام شده تنها در صورتی اجازه جدایی خواهد داشت که مبلغ رضایت‌نامه، چه از سوی خودش و چه از سوی باشگاه مقصد به استقلال پرداخت شود؛ موضوعی که با موافقت آقاسی همراه نبوده است.

بر اساس بندی که در قرارداد این بازیکن وجود دارد، آقاسی موظف به حضور در تمرینات استقلال است و باشگاه نیز باید امکان شرکت او در تمرینات را فراهم کند در غیر این صورت هر یک از طرفین می‌توانند علیه طرف مقابل اقدام به شکایت کنند. با توجه به سال منتهی به جام جهانی و نزدیک شدن به فصل نقل‌وانتقالات زمستانی، جدایی آقاسی از استقلال کار آسانی نخواهد بود، مگر آنکه مبلغ مورد نظر باشگاه برای صدور رضایت‌نامه پرداخت شود.