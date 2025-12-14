عراقچی وارد بلاروس شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، وارد بلاروس شد.
وزیر امور خارجه قرار است در این سفر با رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و دبیر شورای امنیت بلاروس دیدار و گفتگوهایی پیرامون روابط دوجانبه، بین المللی و منطقهای داشته باشد.
این نخستین سفر عراقچی به بلاروس در سطح وزیر امور خارجه است.
گفتنی است، پیشتر، عراقچی به همراه «مسعود پزشکیان» رئیس جمهور کشورمان در روز ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ بهدعوت رسمی رئیس جمهور بلاروس به مینسک سفر کرد و در جریان سفر ۱۲ سند همکاری در حوزههای سیاسی، حقوق بینالملل، گردشگری، هنری، رسانهای، بهداشت و سلامت، دارویی، صنعتی، محیط زیست، مناطق آزاد، صنعتی و ویژه اقتصادی و سرمایهگذاری میان تهران و مینسک امضا شد.
در این سفر نیز قرار است سه سند از جمله اعلام همکاری دو کشور در مقابله با تحریمهای یکجانبه، سند اعلامیه مشترک ایران و بلاروس در زمینه همکاری تحکیم حقوق بین الملل و سند برنامه رایزنیهای سیاسی وزارتخانههای دو کشور امضا شود.
وزیر امور خارجه کشورمان برای گفتگو با مقامات بلاروس وارد این کشور شد.
