قدردانی «اردوغان» از رویکرد حماس در نوار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد که اقدامات تجاوزکارانه اشغالگران صهیونیست علیه سوریه در حال حاضر بزرگترین مانع برای امنیت و ثبات این کشور است.
رئیس جمهور ترکیه در شانزدهمین کنفرانس سفیران کشورش در آنکارا ادامه داد: تجاوز اسرائیل به سوریه در حال حاضر بزرگترین مانع برای امنیت و ثبات بلندمدت این کشور است.
رجب طیب اردوغان افزود که آنکارا راهنماییهای لازم را برای اجرای توافق ۱۰ مارس ۲۰۲۵ (بین رژیم جولانی و نیروهای دموکراتیک سوریه) ارائه میدهد؛ توافقی که در صورت تأخیر، خطر تبدیل شدن به بحران در سوریه را به همراه دارد.
وی افزود: شمار زیادی از مادران، همسران و کودکان در غزه در حال جستجوی عزیزان خود هستند یا در انتظار دریافت خبری از سرنوشت آنان به سر میبرند. ارسال محمولههای کمک انسانی به غزه، با وجود محدودیتها به تدریج در حال پیشرفت است و حجم کمکهای انسانی ترکیه تاکنون از ۱۰۳ هزار تُن فراتر رفته است. رویکرد آرام جنبش حماس، با وجود افزایش نقض آتش بسها از سوی اسرائیل، نقش مهمی در حفظ آتشبس داشته است.
