به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: مراتب تسلیت خود را به ملت و ارتش لیبی به خاطر مرگ رئیس ستاد ارتش لیبی و همراهانش در حادثه سقوط هواپیما ابراز می‌دارم.

رئیس جمهور ترکیه در این خصوص گفت: به محض دریافت نتایج تحقیقات در مورد سقوط هواپیمای لیبی، آنها را منتشر خواهیم کرد.

رجب طیب اردوغان سپس ادامه داد: ما برادران خود در غزه را فراموش نخواهیم کرد، به خصوص در این دوره سرما و بارندگی. هفته گذشته، نوزدهمین کشتی خود را که حامل یک هزار و ۵۰۰ تن کمک بود، به غزه ارسال کردیم.

وی در این خصوص اضافه کرد: ما هرگز غزه را تنها نخواهیم گذاشت و مظلومان را در هیچ کجا رها نخواهیم کرد. اسرائیل به توافق آتش‌بس پایبند نیست و مانع ورود کمک‌ها به نوار غزه می‌شود. با وجود آتش‌بس در غزه از ۱۱ اکتبر، مشکلات در مناطق مسکونی که اسرائیل آنها را به ویرانه تبدیل کرده است، همچنان ادامه دارد.