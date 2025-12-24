  1. بین الملل
  2. اروپا
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۳۸

اردوغان: اسرائیل به توافق آتش‌بس پایبند نیست

اردوغان: اسرائیل به توافق آتش‌بس پایبند نیست

رئیس جمهور ترکیه در سخنانی اعلام کرد: با وجود آتش‌بس، مشکلات در غزه ادامه دارد؛ زیرا اسرائیل به توافق آتش‌بس پایبند نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: مراتب تسلیت خود را به ملت و ارتش لیبی به خاطر مرگ رئیس ستاد ارتش لیبی و همراهانش در حادثه سقوط هواپیما ابراز می‌دارم.

رئیس جمهور ترکیه در این خصوص گفت: به محض دریافت نتایج تحقیقات در مورد سقوط هواپیمای لیبی، آنها را منتشر خواهیم کرد.

رجب طیب اردوغان سپس ادامه داد: ما برادران خود در غزه را فراموش نخواهیم کرد، به خصوص در این دوره سرما و بارندگی. هفته گذشته، نوزدهمین کشتی خود را که حامل یک هزار و ۵۰۰ تن کمک بود، به غزه ارسال کردیم.

وی در این خصوص اضافه کرد: ما هرگز غزه را تنها نخواهیم گذاشت و مظلومان را در هیچ کجا رها نخواهیم کرد. اسرائیل به توافق آتش‌بس پایبند نیست و مانع ورود کمک‌ها به نوار غزه می‌شود. با وجود آتش‌بس در غزه از ۱۱ اکتبر، مشکلات در مناطق مسکونی که اسرائیل آنها را به ویرانه تبدیل کرده است، همچنان ادامه دارد.

کد خبر 6700927

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها