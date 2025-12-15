به گزارش خبرگزاری مهر، میثم حسینقلی‌زاده مدیرکل اداره رفاه، تعاون و خدمات اجتماعی شهرداری تهران درباره جزئیات بسته‌های معیشتی و یلدایی کارکنان شهرداری تهران اظهار کرد: امسال برای نخستین بار توزیع چندمرحله‌ای بسته‌های معیشتی برنامه‌ریزی شد که مرحله دوم آن به زودی انجام می‌شود. مرحله اول با توزیع بسته‌های پروتئینی با موفقیت اجرا شد و بیش از ۲۵ هزار نفر از کارکنان شهرداری تهران به همراه سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته، ۱۰ کیلوگرم بسته پروتئینی را در محل سکونت خود دریافت کردند. این اقدام با چنین گستردگی برای نخستین بار در کشور انجام شد.

وی افزود: در مرحله دوم، بسته‌های خواربار توزیع خواهد شد که به دستور شهردار تهران و با مشارکت معاونت برنامه‌ریزی و معاونت مالی، محصولات آن متناسب با ایام یلدا طراحی شده است.

حسینقلی‌زاده در ادامه به محتویات عرضه شده در این بسته اشاره کرد و گفت: این بسته شامل ۱۰ کیلوگرم برنج درجه یک ایرانی، تن ماهی، ماکارونی، چای، روغن سرخ‌کردنی و پخت‌وپز، رب گوجه‌فرنگی و نیز مقداری آجیل مخصوص شب یلدا و انار است.

مدیرکل اداره رفاه، تعاون و خدمات اجتماعی شهرداری تهران ادامه داد: مانند بسته پروتئینی این بسته هم از کیفیت بالایی برخوردار خواهد بود و اداره کل رفاه تا پایان توزیع بسته‌ها بر کیفیت و توزیع آن نظارت ویژه خواهند داشت.

وی درباره زمان دقیق توزیع گفت: توزیع بسته‌ها از روز سه‌شنبه، ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ با همکاری شرکت شهروند و سازمان میادین میوه و تره‌بار آغاز می‌شود.

حسینقلی‌زاده در پایان درباره گروه‌های تحت پوشش نیز توضیح داد: به دستور شهردار تهران، برای نخستین بار کارکنانی که با شرکت‌های حامیان و خودرو سرویس طرف قرارداد هستند نیز مشمول دریافت این بسته‌ها خواهند شد.