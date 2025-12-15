به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، محمد توتنجی تحلیلگر سوری تاکید کرد که ترکیه و رژیم صهیونیستی و برخی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به دنبال تجزیه سوریه از طریق حمایت از نقشه‌های مشکوک علیه اتحاد این کشور هستند.

وی اضافه کرد: نقشه‌هایی که علیه سوریه طرح می‌شود اتحاد ملی و نهادهای حاکمیتی را هدف قرار داده است.

توتنجی تصریح کرد: مداخلات خارجی با هدف تحمیل کردن معادلات جدید در راستای منافع طرف‌های مذکور و علیه منافع ملت سوریه صورت می‌گیرد.

وی بیان کرد: گروه‌های ملی در سوریه باید در برابر این نقشه‌ها بایستند. خنثی کردن توطئه تجزیه سوریه به هوشیاری مردمی نیاز دارد.