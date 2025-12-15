به گزارش خبرگزاری مهر، تارنمای «مدرن دیپلماسی» نوشت: گزارش‌ها و ارزیابی‌های جدید نهادهای امنیتی و اطلاعاتی چین از افزایش همکاری‌های نظامی و دفاعی میان تایوان و رژیم صهیونیستی برای توسعه سامانه پدافند هوایی «تی‌دوم» حکایت دارد.

براساس این گزارش، سامانه تی‌دوم تایلند قرار است با الگوبرداری از سامانه «گنبد آهنین» رژیم صهیونیستی، توان دفاعی تایوان در برابر تهدیدات موشکی چین را تقویت کند.

مقامات چینی، سفرهای محرمانه برخی مقام‌های ارشد از جمله «فرانسوا وو» معاون وزیر دفاع جزیره تایوان به تل‌آویو را نشانه‌ای از تعمیق همکاری‌های نظامی میان دو طرف دانسته‌اند.

تایوان در پی خرید یا انتقال فناوری‌های پیشرفته راداری و موشکی رژیم صهیونیستی، از جمله سامانه «آرو» و دیگر اجزای دفاع موشکی چندلایه این رژیم است تا آنها را در ساختار تی‌دوم ادغام کند.

مدرن‌دیپلماسی نوشت: پکن، رویکرد تل‌آویو را نقض اصل «چین واحد» و مداخله در امور داخلی خود تلقی می‌کند.

پکن تأکید دارد که هرگونه تماس رسمی یا همکاری نظامی میان تایوان و سایر کشورها، به‌ویژه رژیم صهیونیستی، تجاوز به حاکمیت ملی چین محسوب می‌شود. از نگاه نهادهای سیاسی و نظامی چین، همکاری‌های پنهان یا آشکار میان تایوان و رژیم اشغالگر، تهدیدی مستقیم علیه امنیت ملی چین است.