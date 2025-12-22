  1. بین الملل
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۲۴

گروسی: بازرسان آژانس در ایران حضور دائمی ندارند

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه ای اعلام کرد: در حال حاضر هیچ حضور دائمی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، امروز دوشنبه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ریانووستی گفت: در حال حاضر هیچ حضور دائمی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران وجود ندارد.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اظهار نظری درباره حضور فعلی بازرسان آژانس در ایران گفت: اکنون نه.

رافائل گروسی، در ادامه افزود: فقط دامنه فعالیت‌های بازرسی کاهش یافته است. ما بازرسان را زمانی اعزام می‌کنیم که نیاز به انجام یک مأموریت خاص داشته باشند و سپس آنها باز می‌گردند. پیش از این، شدت کار به گونه‌ای بود که دائماً ۴، ۵ یا ۱۰ کارمند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در حال حرکت از یک مرکز (تأسیسات) به مرکز (تأسیسات هسته‌ای) دیگر مشاهده می‌کردید.

این مقام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزود: وضعیت الان فرق کرده است.

