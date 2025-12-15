به گزارش خبرگزاری مهر، رافائل گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی امروز دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری اسپوتنیک اعلام کرد که روسیه میتواند نقش بسیار مهمی در کمک به حل و فصل اوضاع پیرامون برنامه هستهای ایران ایفا کند.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت: یک موضوع بسیار مهم. چیزی است که افتخار داشتم با رئیس جمهور [روسیه] پوتین، وزیر امور خارجه و [الکسی] لیخاچف (مدیرعامل شرکت هستهای دولتی روسیه) و افرادی از وزارت دفاع در مورد آن صحبت کنم.
این در حالیست که رافائل گروسی تا کنون از محکوم کردن تجاوز آمریکا به خاک ایران آن هم در بحبوحه رایزنیهای غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن خودداری کرده است.
نظر شما