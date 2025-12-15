عملیات امدادرسانی به شناور در ۵ مایلی گناوه با موفقیت انجام شد

عبدالمحمد نادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک فروند شناور چوبی که از بندر گناوه به مقصد دبی در حال حرکت بود، در فاصله حدود پنج مایلی از این بندر دچار نقص فنی شد.

رئیس اداره بندر و دریانوردی گناوه افزود: پس از بروز نقص فنی، سرنشینان شناور با مرکز جست‌وجو و نجات دریایی از طریق شماره ۱۵۵۰ تماس گرفته و درخواست کمک کردند که بلافاصله شناور امداد و نجات «آزادی» به محل اعزام شد.

وی افزود: با اقدام به‌موقع تیم امداد، شناور حادثه‌دیده به داخل خور هدایت و در کانال پهلو دهی مستقر شد.

وی اضافه کرد: خوشبختانه تمامی نفرات حاضر در شناور در سلامت کامل هستند و شناور در محل امن پهلو گرفت.