  1. استانها
  2. بوشهر
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۸

عملیات امدادرسانی به شناور در ۵ مایلی گناوه با موفقیت انجام شد

عملیات امدادرسانی به شناور در ۵ مایلی گناوه با موفقیت انجام شد

گناوه- رئیس اداره بندر و دریانوردی گناوه با اشاره به نقص فنی شناور چوبی در فاصله پنج مایلی بندر گناوه ،گفت: عملیات امداد و نجات توسط شناور «آزادی» با موفقیت انجام شد.

عبدالمحمد نادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک فروند شناور چوبی که از بندر گناوه به مقصد دبی در حال حرکت بود، در فاصله حدود پنج مایلی از این بندر دچار نقص فنی شد.

رئیس اداره بندر و دریانوردی گناوه افزود: پس از بروز نقص فنی، سرنشینان شناور با مرکز جست‌وجو و نجات دریایی از طریق شماره ۱۵۵۰ تماس گرفته و درخواست کمک کردند که بلافاصله شناور امداد و نجات «آزادی» به محل اعزام شد.

وی افزود: با اقدام به‌موقع تیم امداد، شناور حادثه‌دیده به داخل خور هدایت و در کانال پهلو دهی مستقر شد.

وی اضافه کرد: خوشبختانه تمامی نفرات حاضر در شناور در سلامت کامل هستند و شناور در محل امن پهلو گرفت.

کد خبر 6689709

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها