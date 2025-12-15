هشدار سطح قرمز هواشناسی و توصیه به پرهیز از سفرهای غیرضروری

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با اشاره به صدور هشدارهای هواشناسی در سطح کشور، از هموطنان خواست تا با توجه به شرایط ناپایدار جوی، از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

وی اظهار داشت: برابر اعلام سازمان هواشناسی، هشدار سطح قرمز برای استان‌های فارس، بوشهر، کرمان و هرمزگان صادر شده و برای استان سیستان و بلوچستان و سایر استان‌های کشور هشدار سطح نارنجی پیش‌بینی شده است.

بر همین اساس، با آغاز بارش‌ها از روز سه‌شنبه تا روز جمعه، توصیه مؤکد پلیس راه، پرهیز از سفرهای غیرضروری در این بازه زمانی است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا افزود: در صورتی که هموطنان به ناچار قصد سفر دارند، لازم است تجهیزات زمستانی و ایمنی به‌ویژه زنجیر چرخ، پوشاک گرم، تغذیه و مواد غذایی کافی را همراه داشته باشند و پیش از آغاز سفر، از سالم بودن سیستم‌های فنی وسیله نقلیه از جمله بخاری، برف‌پاک‌کن، مخزن آب شیشه‌شوی و سیستم روشنایی اطمینان حاصل کنند.

سرهنگ محبی همچنین تأکید کرد: رانندگان حتماً به توصیه‌های پلیس راه و هشدارهای هواشناسی توجه داشته باشند تا سفری ایمن را تجربه کرده و صحیح و سالم به مقصد خود برسند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تمامی نیروهای پلیس راه در محورهای مواصلاتی کشور، به‌ویژه گردنه‌ها و مسیرهای برف‌گیر، به‌صورت شبانه‌روزی در آماده‌باش کامل بوده و حضور فعال دارند تا در صورت بروز مشکل، خدمات لازم به مسافران ارائه شود.