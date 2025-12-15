هشدار پلیس راه درباره احتمال سیلاب؛ از سفرهای غیرضروری خودداری کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد کرمی اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، با اشاره به هشدارهای اخیر سازمان هواشناسی کشور در خصوص بارش‌های شدید و احتمال وقوع سیلاب در برخی استان‌ها، اظهار داشت: پیرو هشدارهای اعلام‌شده از سوی سازمان هواشناسی کشور، از ساعات ابتدایی صبح امروز تاکنون، جلسات متعددی در سطوح مختلف مدیریتی برگزار شده است. در همین راستا، یک جلسه حضوری در مجموعه سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و همچنین جلسه‌ای به‌صورت وبیناری با حضور شش استان که پیش‌بینی می‌شود از امروز تا روز شنبه در معرض خطر سیلاب قرار گیرند، برگزار شد.

وی افزود: این جلسات با حضور و مشارکت مجموعه همکاران در پلیس استان‌های درگیر، مدیریت سازمان راهداری، اورژانس کشور، جمعیت هلال‌احمر، سازمان هواشناسی و دستگاه‌های مسئول در حوزه مدیریت بحران برگزار شد و هماهنگی‌های لازم به‌منظور افزایش آمادگی و مقابله مؤثر با شرایط پیشِ‌رو انجام گرفت.

سردار کرمی اسد ادامه داد: همچنین دقایقی پیش از جلسه مدیریت بحران کشور به ریاست جناب آقای ساجدین، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور خارج شدیم. این جلسه نیز جلسه‌ای بسیار خوب و اثربخش بود و هماهنگی‌های بین‌سازمانی لازم در آن انجام شد. موضوعات متعددی به‌منظور احراز حداکثری آمادگی برای مقابله با این شرایط بحرانی و پیشگیری از بروز هرگونه انسداد، تخریب و یا خدای نکرده وقوع حوادث ناگوار، مورد بررسی قرار گرفت و مقدمات اجرایی کار فراهم شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا تصریح کرد: هوشیاری کامل به تمامی سازمان‌ها و نهادهای درگیر در این مأموریت ابلاغ شده و تمهیدات لازم توسط دستگاه‌های مسئول اتخاذ شده است. مقرر شد هماهنگی حداکثری میان همه بخش‌ها برقرار باشد. در همین راستا، مرکز مدیریت بحران کشور با تشکیل اتاق بحران و استقرار نمایندگان دستگاه‌های اجرایی از امروز، فعالیت خود را به‌صورت مستمر آغاز کرده تا با حداکثر تعامل، همراهی و همکاری، از وقوع بحران‌های شدید جلوگیری شود.

وی با تأکید ویژه بر موضوع مدیریت سفر هموطنان گفت: یکی از محورهای مهم مورد تأکید، بحث مدیریت سفرها در این شرایط جوی است. از هموطنان عزیز تقاضا داریم از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنند. همچنین تأکید اکید داریم که پیش از آغاز هرگونه سفر، حتماً آخرین وضعیت راه‌ها و شرایط آب‌وهوایی مسیرهای تردد را از طریق رسانه‌ها و سامانه‌های اطلاع‌رسانی رسمی از جمله سامانه ۱۴۱ سازمان راهداری، سامانه ۱۲۰ پلیس راه و اطلاعیه‌های سازمان هواشناسی دریافت کرده و سپس نسبت به آغاز سفر اقدام کنند.

سردار کرمی اسد با اشاره به آغاز طرح زمستانی پلیس راهور افزود: همراه داشتن تجهیزات زمستانی یکی از اولویت‌های اصلی سفر در این ایام است. اگرچه طرح زمستانی پلیس راهور از فردا به‌صورت رسمی آغاز می‌شود، اما هوشیاری و حضور همکاران پلیس از چند روز گذشته در محورهای مواصلاتی کشور برقرار بوده است. از تمامی هموطنانی که قصد سفر دارند، تقاضا می‌شود از هر مبدأ و از هر استانی که حرکت می‌کنند، حتماً تجهیزات زمستانی لازم را به همراه داشته باشند.

وی ادامه داد: بازدید فنی وسیله نقلیه پیش از سفر، همراه داشتن وسایل گرمایشی مناسب و اطمینان از سالم بودن سیستم گرمایشی خودرو از جمله موارد بسیار مهمی است که در این شرایط می‌تواند نقش مؤثری در افزایش ایمنی سفر داشته باشد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به استان‌های در معرض خطر اظهار داشت: برای شش استان کشور از جمله بوشهر، هرمزگان، فارس و مناطق شمالی و جنوبی استان کرمان تأکید و حساسیت ویژه‌ای وجود دارد. با توجه به احتمال وقوع سیلاب ناشی از بارش‌های ممتد در روزهای آینده، چنانچه زیرساختی دچار آسیب شود یا معبری به هر دلیلی خسارت ببیند، قطعاً محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تردد از سوی پلیس اعمال خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: از هموطنان عزیز انتظار داریم نهایت همکاری و همراهی را با عوامل پلیس و دستگاه‌های اجرایی داشته باشند و به هیچ عنوان بر ادامه مسیر در مقاطعی که دچار آسیب شده یا مسدود اعلام می‌شود، اصرار نکنند؛ چرا که این اقدام می‌تواند بسیار خطرناک بوده و ایمنی جان آنان را به‌طور جدی به مخاطره بیندازد.

سردار کرمی اسد در پایان ابراز امیدواری کرد: با همکاری و همراهی مردم شریف کشور و هماهنگی کامل میان دستگاه‌های مسئول، شاهد کمترین میزان خسارت در این ایام باشیم و بارش رحمت الهی که از سوی خداوند متعال نازل شده است، خدای نکرده به تهدید و حادثه تبدیل نشود و بتوانیم حداکثر بهره را از این نعمت الهی ببریم.