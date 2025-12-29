طالبان خواستار گسترش روابط با آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پژواک افغانستان، مولوی امیرخان متقی، وزیر امور خارجه دولت سرپرست افغانستان با زلمی خلیل‌زاد نماینده ویژه پیشین آمریکا برای افغانستان در کابل دیدار کرد.

وزیر امور خارجه دولت طالبان در این دیدار، خواستار استمرار رایزنی‌ها بین مقامات دولت سرپرست افغانستان و آمریکا شد و گفت: امکان توسعه روابط میان کابل و واشنگتن در بخش‌های مختلف وجود دارد.

متقی و خلیل‌زاد در این نشست، درباره راه‌های گسترش روابط دوجانبه میان افغانستان و آمریکا، فرصت‌ها و چالش‌های آن گفت‌وگو کردند.

وزیر امور خارجه طالبان گفت: پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان و به پایان رسیدن جنگ، تعامل میان افغانستان و آمریکا، در عمل وارد مرحله تازه‌ای شده‌است.

خلیل‌زاد نیز در این دیدار، تأمین امنیت و بازسازی افغانستان در دوره طالبان را قابل ستایش عنوان کرد.

خبرگزاری دویچه وله، هدف دیدار روز یکشنبه هیئت آمریکایی از کابل را تبادل زندانیان اعلام کرد.

این رسانه غربی، نوشت: خلیلزاد در ۱۳ دسامبر نیز به کابل سفر کرد و آدام بولر نماینده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در امور زندانیان نیز وی را همراهی می‌کرد.