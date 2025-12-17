  1. سیاست
دیدار معاون وزارت امور خارجه ایران با وزیر خارجه افغانستان

رئیس بخش آسیای جنوبی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با وزیر خارجه افغانستان، ضمن تشریح جزئیات نشست اخیر تهران، او را برای سفر رسمی به ایران دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدای افغان، محمدرضا بهرامی، رئیس بخش آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران، در دیدار با مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه افغانستان، بر اهمیت روابط دوجانبه تأکید کرد و گفت: روابط با افغانستان برای ایران ارزش بالایی دارد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که افغانستان بتواند به‌عنوان عضو فعال در همکاری‌های منطقه‌ای نقش ایفا کند.

بنا به اعلام این رسانه، بهرامی در این دیدار جزئیات نشست اخیر نمایندگان ویژه در تهران را برای طرف افغان تشریح کرد و دعوت رسمی خود را از وزیر خارجه افغانستان برای سفر به ایران ارائه داد.

مولوی امیرخان متقی نیز در این نشست گفت: افغانستان اکنون از وضعیت دشوار خارج شده و در مسیر پیشرفت گام‌های سریع برمی‌دارد؛ بنابراین نباید دیگر به‌عنوان یک مسئله نگریسته شود.

وی با بیان موضع افغانستان درباره نشست تهران تأکید کرد که سیاست خارجی افغانستان در پرتو اصول اساسی، از روابط فعال و مبتنی بر همکاری با کشورهای منطقه حمایت می‌کند.

