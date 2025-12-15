  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۹

بی‌اطلاعی کنگره آمریکا از برنامه ترامپ برای ونزوئلا

یک عضو کنگره آمریکا گفت: کنگره از سیاست کاخ سفید در قبال ونزوئلا بی‌اطلاع است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مایک ترنر رئیس پیشین کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا در مصاحبه با «ای‌بی‌سی» اعلام کرد که دولت ترامپ تاکنون اهداف خود درباره ونزوئلا را با کنگره در میان نگذاشته است.

وی گفت: رئیس‌جمهوری شفاف نبوده و با کنگره ارتباط برقرار نکرده است. دولت باید تاکتیک‌های فشار بر ونزوئلا را به کنگره توضیح دهد، اما تاکنون چنین کاری نکرده است.

این نماینده کنگره آمریکا، هدف دولت ترامپ از توقیف یک نفتکش ونزوئلا را فشار اقتصادی بر دولت این کشور عنوان کرد.

اقدامات نظامی آمریکا در دریای کارائیب، مورد انتقاد گروه‌های حقوق بشری قرار گرفته و این گروه‌ها، آن را اعدام بدون محاکمه اعلام کرده‌اند. بسیاری از شخصیت‌ها و مقامات کشورها، توقیف نفتکش ونزوئلا را نیز دزدی دریایی نامیده‌اند.

    • IR ۰۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      0 0
      پاسخ
      ترامپ میخواست بامحاصره کردن وبازدن قایقها مادورو فرار میکند برنامه اش این بود حالا که فرار نکرده نمی داند چکار بکند برگردد بi مردم وگنگره باید جواب بدهد برای چه رفتی وچی دست آوردی داشت ترامپ الان مانده نمی داند چکار بکند

