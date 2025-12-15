به گزارش خبرگزاری مهر، مایک ترنر رئیس پیشین کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا در مصاحبه با «ایبیسی» اعلام کرد که دولت ترامپ تاکنون اهداف خود درباره ونزوئلا را با کنگره در میان نگذاشته است.
وی گفت: رئیسجمهوری شفاف نبوده و با کنگره ارتباط برقرار نکرده است. دولت باید تاکتیکهای فشار بر ونزوئلا را به کنگره توضیح دهد، اما تاکنون چنین کاری نکرده است.
این نماینده کنگره آمریکا، هدف دولت ترامپ از توقیف یک نفتکش ونزوئلا را فشار اقتصادی بر دولت این کشور عنوان کرد.
اقدامات نظامی آمریکا در دریای کارائیب، مورد انتقاد گروههای حقوق بشری قرار گرفته و این گروهها، آن را اعدام بدون محاکمه اعلام کردهاند. بسیاری از شخصیتها و مقامات کشورها، توقیف نفتکش ونزوئلا را نیز دزدی دریایی نامیدهاند.
