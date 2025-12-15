به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، نیکلاس مادورو در بیست و پنجمین نشست سران کشورهای عضو «ائتلاف بولیواری برای ملت‌های آمریکا» (آلبا) تأکید کرد که ونزوئلا در هفته‌های اخیر با مجموعه‌ای از اقدامات خصمانه از جمله تهدیدات نظامی و توقیف یک کشتی حامل نفت ونزوئلا مواجه شده است.

مادورو این اقدامات را «قطع کامل مسیرهای قانونی و دیپلماتیک» در منطقه دانست و گفت کاراکاس ناچار شده شیوه‌های خود را بر تضمین امنیت ملی تطبیق دهد.

رئیس‌جمهور ونزوئلا پیشنهاد کرد کشورهای عضو آلبا یک راهبرد مشترک برای مقابله با چالش‌های کنونی اتخاذ کنند. او این راهبرد را مبتنی بر «مقاومت متحد و بلندمدت ملت‌های عضو» و همچنین سیاستی هماهنگ برای ساخت مشترک و توسعه اقتصادی تعاونی به سود همه طرف‌ها توصیف کرد.

مادورو توضیح داد که این رویکرد با هدف تقویت الگوی اجتماعی منطقه‌ای طراحی شده است؛ الگویی برگرفته از اندیشه‌های آزادی‌بخش رهبران آمریکای لاتین و مبتنی بر تضمین حق آموزش، بهداشت و حمایت اجتماعی.

او در پایان تأکید کرد که ائتلاف آلبا باید نمونه‌ای برای دفاع از حقوق بین‌الملل و حفظ ثبات منطقه‌ای باشد، به‌ویژه در شرایطی که جهان شاهد «افزایش تجاوزگری‌های امپریالیستی» است.