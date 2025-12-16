  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۳۸

واکنش صنعا به تحرکات تجاوزکارانه آمریکا علیه ونزوئلا

واکنش صنعا به تحرکات تجاوزکارانه آمریکا علیه ونزوئلا

وزارت خارجه یمن در بیانیه ای به اقدامات تجاوزکارانه آمریکا علیه ونزوئلا واکنش نشان داد و آن را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت خارجه یمن در بیانیه ای اعلام کرد: تشدید اقدامات خصمانه متوالی آمریکا علیه ونزوئلا ، بستن حریم هوایی آن و توقیف یک نفتکش ونزوئلایی را محکوم می کنیم.

در این بیانیه آمده است: ما اقدامات آمریکا علیه ونزوئلا را تحرکی خطرناک و نقض آشکار منشور سازمان ملل و قانون بین المللی و حاکمیت ونزوئلا قلمداد می کنیم.

وزارت خارجه یمن بیان کرد: رویکرد تجاوزکارانه آمریکا تهدید کننده ثبات منطقه کارائیب است و صلح و ثبات بین المللی را تضعیف می کند.

در این بیانیه آمده است: ما سیاست‌های آمریکا در قبال کشورهایی که از تسلیم شدن در برابر هژمونی آن امتناع می‌کنند و به حاکمیت ملی خود پایبند هستند را رد می‌کنیم.

کد خبر 6691872

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها