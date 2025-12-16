واکنش صنعا به تحرکات تجاوزکارانه آمریکا علیه ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت خارجه یمن در بیانیه ای اعلام کرد: تشدید اقدامات خصمانه متوالی آمریکا علیه ونزوئلا ، بستن حریم هوایی آن و توقیف یک نفتکش ونزوئلایی را محکوم می کنیم.

در این بیانیه آمده است: ما اقدامات آمریکا علیه ونزوئلا را تحرکی خطرناک و نقض آشکار منشور سازمان ملل و قانون بین المللی و حاکمیت ونزوئلا قلمداد می کنیم.

وزارت خارجه یمن بیان کرد: رویکرد تجاوزکارانه آمریکا تهدید کننده ثبات منطقه کارائیب است و صلح و ثبات بین المللی را تضعیف می کند.

در این بیانیه آمده است: ما سیاست‌های آمریکا در قبال کشورهایی که از تسلیم شدن در برابر هژمونی آن امتناع می‌کنند و به حاکمیت ملی خود پایبند هستند را رد می‌کنیم.