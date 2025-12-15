تاکید روسیه بر حمایت از دولت مادورو و ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، الکساندر شچتینین مدیر بخش آمریکای لاتین وزارت امور خارجه روسیه با تأکید بر تداوم حمایت مسکو از دولت ونزوئلا اعلام کرد که این کشور در شرایط فشار سیاسی آشکار و باج‌خواهی نظامی قرار دارد.

وی در مراسم افتتاح سومین مجمع جوانان روسیه و ونزوئلا گفت: کاراکاس در حال حاضر با فشارها و تهدیدهای خارجی مواجه است و روسیه همبستگی کامل خود را با مردم این کشور اعلام می‌کند.

این مقام روس افزود: مسکو از سیاست‌های دولت نیکلاس مادورو که هدف آن، صیانت از منافع ملی و حاکمیت ونزوئلاست، حمایت می‌کند.

مدیر بخش آمریکای لاتین وزارت امور خارجه روسیه همچنین با اشاره به توافق مشارکت راهبردی میان دو کشور که در ۱۷ اردیبهشت امسال توسط رؤسای جمهوری روسیه و ونزوئلا امضا و اخیراً اجرایی شده است، تأکید کرد: روابط مسکو و کاراکاس در چارچوب این توافق راهبردی ادامه خواهد یافت.

شچتینین در پایان خاطرنشان کرد: قدرت هر ملت در وحدت و هویت ملی آن نهفته است؛ عاملی که موجب کنار گذاشتن اختلافات سیاسی و اقتصادی بین آحاد مردم می‌شود.

آمریکا به بهانه مبارزه با مواد مخدر، ماجراجویی جدیدی را در دریای کارائیب آغاز کرده است. اقدام این کشور در هدف قرار دادن قایق‌های عبوری، انتقاد گروه‌های حقوق بشری را در پی داشته و آنان، کاخ سفید را به ارتکاب جنایات جنگی و اعدام‌های فراقضای متهم کرده اند.