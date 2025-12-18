به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، افراد مسلح نقابدار در سوریه ضمن برافراشتن پرچم‌های داعش در جاده بین‌المللی حلب-دمشق در حومه جنوبی ادلب فعالیت خود را از سر گرفتند و ایست‌های بازرسی متحرک در چندین نقطه در حومه جنوبی ادلب برپا کردند.

منابع محلی سوری گزارش دادند که افراد مسلح ایست‌های بازرسی سیار ایجاد کرده و پرچم‌های گروه تروریستی داعش را در جاده بین‌المللی بین حلب و دمشق در چندین نقطه برافراشته‌اند.

این منابع گفتند که ایست بازرسی‌ها در نزدیکی روستای دیر الغربی، در منطقه بسیدا و در نزدیکی شهر خان شیخون ایجاد شده‌اند و افراد مسلح عابران را برای یافتن نظامیان و نیروهای امنیتی وابسته به رژیم سوریه بازرسی می‌کنند.

از سوی دیگر اهالی شهر سراقب گزارش دادند که یک خودروی گل‌آلود با افراد نقابدار حامل پرچم‌های داعش در جاده روستای تل الرمان در حال گشت‌زنی بوده است.

فرماندهی مرکزی آمریکا روز گذشته اعلام کرد که در ماه نوامبر گذشته برای شناسایی بیش از ۱۵ مکان حاوی سلاح‌های داعش با دمشق همکاری کرده است. در این اقدامات ۱۳۰ موشک، گلوله و سایر سلاح‌های مربوط به داعش منهدم شده است.