انهدام مخفیگاههای داعشی در غرب عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واع، فرماندهی عملیات مشترک عراق اعلام کرد که جنگنده‌های اف ۱۶ این کشور دو مخفیگاه داعش را در شمال راوه در استان الانبار منهدم کردند.

فرماندهی عملیات مشترک عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای امنیتی، یک عملیات امنیتی موفقیت آمیزی انجام دادند که طی آن مخفیگاه‌های داعش در شمال راوه هدف قرار گرفت.

در این بیانیه آمده است که این عملیات بر اساس اطلاعات دقیق و با نظارت و پیگیری و برنامه‌ریزی فرماندهی عملیات مشترک انجام شد و جنگنده‌های اف ۱۶ دو مخفیگاه تروریست‌ها را هدف قرار دادند.

فرماندهی عملیات مشترک عراق بیان کرد که بر اساس اطلاعات اولیه، این عملیات منجر به کشته شدن گروهی از تروریست‌های داعشی حاضر در این مخفیگاه‌ها، انهدام سلاح و تجهیزات و تدارکات لجستیکی آنها شده است.