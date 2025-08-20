صلاحالدین دلشاد مدیرعامل مؤسسه محکم در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با وضعیت پوشش بیمهای بیماران تحت پوشش مؤسسه خیریه محکم گفت: وضعیت بیمه بیماران تحت پوشش مؤسسه محکم در سالهای اخیر با تغییرات متعددی همراه بوده است، از حدود سه سال پیش با پیگیریهای مستمر و دستور مرحوم آیتالله رئیسی، رئیسجمهور وقت، بیمارستانهای دولتی دیگر هزینهای بابت عملهای جراحی ناهنجاریهای مادرزادی از بیماران دریافت نمیکنند؛ تا پیش از این خانوادهها ناچار بودند مبالغ بالایی برای درمان بپردازند.
وی ادامه داد: این روند در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد نیز، با پیگیریهای صورتگرفته بیمههای پایه و تکمیلی نیز ملزم به پذیرش این بیماریها شدند، این موضوع پس از مکاتبات رسمی مؤسسه محکم با ریاستجمهوری و دستور مستقیم رئیس جمهور وقت اجرایی شد.
پوشش بیماران غیرایرانی
دلشاد اظهار داشت: یکی از نکات مهم در فعالیت مؤسسه محکم، پذیرش بیماران غیرایرانی است، حدود یکسوم بیماران این مرکز از اتباع افغان و سایر کشورهای خارجی مقیم ایران هستند و ما از بدو تولد هیچ تفاوتی میان بیماران قائل نمیشویم و صرفنظر از داشتن شناسنامه یا اقامت، تمامی کودکان را تحت پوشش درمانی قرار میدهیم.
حمایتهای دولتی و مشکلات مالی
وی تصریح کرد: در دوران ریاستجمهوری روحانی، با پیشنهاد این مؤسسه، محکم در فهرست پنج تا شش مؤسسه حمایتی قرار گرفت که سالانه کمکهای دولتی دریافت میکردند. بر این اساس، حدود ۲ میلیارد تومان در سال به این مؤسسه اختصاص مییابد. با این حال، هزینههای درمانی سالانه بیماران تحت پوشش اکنون بیش از ۱۶ میلیارد تومان برآورد میشود. کمکهای دولتی صرف هزینههای جاری و حقوق کارکنان مؤسسه میشود، اما تمام کمکهای مردمی تنها برای درمان بیماران هزینه خواهد شد.
داروهای خاص و بیماریهای جدید تحت پوشش
دلشاد اذعان کرد: بخش دیگری از مشکلات این بیماران به تأمین دارو بازمیگردد. به دلیل خاص بودن بیماریها، برخی داروها کمیاب یا وارداتی هستند. در سال ۱۳۸۵ نیز با پیگیری متخصصان، دو بیماری جدید شامل کمبود هورمون رشد و دیابت مادرزادی نوزادان به فهرست تحت پوشش اضافه شد.
وی افزود: کودکانی که دچار کمبود هورمون رشد هستند، در صورت عدم دریافت دارو دچار کوتولگی میشوند. همچنین نوزادان مبتلا به دیابت مادرزادی، از همان بدو تولد نیازمند تزریق انسولین هستند. در سالهای گذشته هزینه دارو برای هر بیمار ابتدا یک میلیون تومان در سال بود و به مرور تا سه میلیون تومان افزایش یافت. در حال حاضر وزارت بهداشت تا سن هفتسالگی این هزینهها را تقبل میکند.
غربالگری و حذف سونوگرافی از بیمه
مدیر عامل مؤسسه محکم اظهار داشت: یکی دیگر از اقدامات مؤسسه محکم، همکاری در طرحهای غربالگری بیماریهای مادرزادی است. این طرحها در بیمارستانهای دانشگاهی و مراکز دارای زایشگاه اجرا میشود و زنان باردار نیز در این روند مورد بررسی قرار میگیرند تا از تولد نوزادان مبتلا جلوگیری شود.
دلشاد خاطر نشان کرد: در سالهای اخیر حذف سونوگرافی غربالگری از پوشش بیمه، مشکلاتی را در شناسایی بهموقع ناهنجاریهای مادرزادی ایجاد کرده و بیمهها باید بار دیگر این خدمت را پوشش دهند تا خانوادهها با هزینههای سنگین و تشخیصهای دیرهنگام مواجه نشوند.
نظر شما