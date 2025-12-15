۲ باند قاچاق مواد مخدر در استان بوشهرشناسایی و متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه محمد مهدی جعفری گفت: مرحله بیست و سوم طرح آرامش در شهر با هدف تشدید برخورد با توزیع کنندگان مواد مخدر از مورخه ۱۶ آذرماه به مدت ۳ روز با تلاش و همکاری فرماندهان انتظامی شهرستانها و همراهی مؤثر مقامات قضائی در سطح استان اجرا شد.
وی با بیان اینکه در اجرای این طرح، ۲ باند بزرگ تهیه و توزیع مواد مخدر و قرصهای روان گردان شناسایی و متلاشی شد، افزود: در این راستا هفت نفر قاچاقچی، ۶۴ نفر توزیع کننده و نگهدارنده مواد مخدر و ۴۴ نفر معتاد متجاهر دستگیر شدند.
سرهنگ جعفری با اشاره به اینکه از دیگر نتایج این طرح کشف تعداد ۴۶ هزار عدد قرص روان گردان و مقدار ۳۲ کیلوگرم انواع مواد مخدر بود، خاطر نشان کرد: با هماهنگی قضائی پنج مکان تهیه و توزیع مواد مخدر، پلمب و هفت دستگاه خودرو و موتورسیکلت از متهمین توقیف شد.
جعفری با توجه به افزایش کشف قرصهای روانگردان در سطح استان بیان داشت: «مصرف قرصهای روان گردان در میان برخی نوجوانان و جوانان، یکی از تهدیدهای جدی سلامت جامعه است. این قرصها با ظاهری رنگی و فریبنده در مهمانیها و شبکههای اجتماعی تبلیغ میشوند، اما حاوی مواد خطرناکی هستند که میتواند موجب توهم شدید، رفتارهای پرخطر، سکته قلبی و آسیبهای جبرانناپذیر مغزی حتی پس از یک بار مصرف شود.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر گفت: از خانوادهها میخواهیم با دقت رفتار فرزندان خود را زیر نظر داشته باشند؛ تغییرات ناگهانی خلقوخُو، پرخاشگری، بیخوابی، انزوا یا افت تحصیلی میتواند نشانه مصرف این مواد باشد. در صورت مشاهده هرگونه علائم نگرانکننده، حتماً با مراکز مشاوره، مدارس و پلیس در میان بگذارید.
این مقام ارشد انتظامی استان در پایان هشدار داد: فروشندگان این قرصها با نامهای فریبنده مثل انرژیزا یا شادکننده و … جوانان را هدف قرار میدهند. خانوادهها نقش خط اول پیشگیری را دارند و آگاهی و گفتوگوی صمیمی با نوجوانان بهترین راه حفاظت از آنهاست.
