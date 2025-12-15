شهردار بوشهر: مرخصی مدیران و کارشناسان در روزهای آینده لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حیدری ظهر دوشنبه در نشست شورای اداری شهرداری با محوریت مدیریت بحران ضمن تأکید بر ضرورت آمادگی کامل مجموعه شهرداری، دستور لغو مرخصی مدیران و کارشناسان در روزهای آینده را صادر کرد و بر حضور میدانی مدیران در سطح شهر تأکید داشت.

وی با اشاره به تجربیات گذشته در بارندگی‌های شدید، هرس به‌موقع درختان، لایروبی و پاک‌سازی کانال‌ها و مسیل‌ها، آمادگی کامل نیروهای آتش‌نشانی و تجهیزات امدادی و همچنین هماهنگی مستمر میان واحدهای اجرایی را از اولویت‌های اصلی این ایام عنوان کرد.

شهردار بوشهر با بیان اینکه مدیریت بحران صرفاً یک اقدام مقطعی نیست، اظهار کرد: در شرایط هشدار، سرعت عمل، هماهنگی و حضور به‌موقع نیروها می‌تواند از بروز خسارات جدی جلوگیری کند و انتظار می‌رود تمامی مدیران، مسئولیت‌پذیری بیشتری در این مقطع حساس داشته باشند.

وی همچنین بر اطلاع‌رسانی دقیق به شهروندان، رصد مستمر وضعیت معابر و نقاط حادثه‌خیز و آمادگی برای واکنش سریع در صورت بروز هرگونه مشکل تأکید کرد و افزود: شهرداری باید در این روزها با حداکثر توان و آمادگی در کنار شهروندان باشد.

در پایان جلسه، بر آماده‌باش کامل نیروهای اجرایی شهرداری، آتش‌نشانی و مدیران تا پایان شرایط ناپایدار جوی تأکید شد.