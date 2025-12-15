به گزارش خبرنگار مهر، داریوش پالیزدان صبح دوشنبه در نشست ستاد بحران شهرداری بندر سیراف در پی اخطاریه هواشناسی با تأکید بر ضرورت هماهنگی کامل میان واحدهای اجرایی شهرداری، اظهار کرد: شهرداری بندر سیراف با بسیج تمامی امکانات، تجهیزات و نیروهای انسانی در حالت آماده‌باش کامل قرار دارد.

وی افزود: نیروهای عملیاتی و خدمات شهری با برنامه‌ریزی دقیق و شیفت‌بندی منظم، آماده ارائه خدمات به شهروندان هستند و ماشین‌آلات خدماتی نیز از نظر فنی و تأمین سوخت در شرایط مطلوب عملیاتی قرار دارند.

شهردار بندر سیراف با اشاره به اقدامات پیشگیرانه انجام‌شده تصریح کرد: لایروبی مسیرهای آب‌های سطحی، آمادگی تجهیزات امدادی، پایش نقاط حادثه‌خیز و هماهنگی مستمر میان بخش‌های مختلف شهرداری در دستور کار قرار گرفته است.

پالیزدان خاطرنشان کرد: در صورت بروز حادثه و نیاز به اسکان اضطراری، سالن شهرداری و سالن بسیج به‌عنوان مراکز اسکان موقت شهروندان پیش‌بینی شده‌اند و خدمات لازم در این مراکز ارائه خواهد شد.

وی با تأکید بر نقش همکاری شهروندان در مدیریت بحران گفت: پرهیز از ترددهای غیرضروری، خودداری از حضور در حاشیه مسیل‌ها و توجه به هشدارهای ایمنی می‌تواند در کاهش خطرات احتمالی مؤثر باشد.

شهردار بندر سیراف در پایان اعلام کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه مشکل، آب‌گرفتگی معابر یا بروز حادثه می‌توانند مراتب را از طریق شماره اعلام شده به شهرداری بندر سیراف اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود