به گزارش خبرنگار مهر، عیسی حسینی صبح دوشنبه در نشست مسئولان آبدان با نماینده مردم در مجلس گفت: از نماینده جنوب استان در مجلس بابت پیگیریها برای افزایش اعتبارات عمرانی شهرداریها و دهیاریهای جنوب استان بهویژه در بخش عوارض حق آلایندگی تشکر ویژه میکنم.
شهردار آبدان تاکید کرد: علاوه بر حمایت از پروژه تپه گردشگری گلدانو در شورای راهبردی، در خرید و جذب ماشینآلات خدماتی و عمرانی شهرداریها هم شاهد تلاش زیادی هستیم.
بخشدار و مسئولان شهر آبدان در نشست با نماینده جنوب استان در مجلس؛ پس از بیان مطالبی همچون ضرورت تزریق چاه جدید به شبکه آب، احداث مدرسه ۱۲ کلاسه، تکمیل سالن ورزشی بانوان، احداث پانسیون پزشکان، تأمین روشنایی ورزشگاه و اشاره به مشکلات کشاورزان بهویژه افت قیمت گوجهفرنگی و چالشهای صادرات این محصول، از تلاشها و پیگیریهای حجت الاسلام موسی احمدی برای رفع مشکلات حوزه انتخابیه بهویژه بخش آبدان و حمایتها در ارتقای زیرساختهای خدماتی شهر، تجلیل و ابراز امیدواری کردند با تداوم حمایتهای نماینده و فرماندار، روند جذب و تخصیص اعتبارات پروژهها سرعت بگیرد.
