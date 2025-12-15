بازار رمزارزها تکان نخورد؛ بیت کوین ۸۹ هزار دلاری ماند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کوین مارکت کپ، در معاملات امروز بازار جهانی ارزهای مجازی بازار نوسان سنگینی را تجربه نکرد و بیت کوین هم نتوانست کانال ۹۰ هزار دلاری را پس بگیرد.

انتظار می‌رفت با توجه به روند چند هفته گذشته بازار که یک روز در میان مثبت و منفی بود، پس از آنکه دیروز بیت کوین به زیر ۹۰ هزار دلار رسید امروز رشد خوبی را به ثبت برساند اما امروز هم در محدوده ۸۹ هزار دلار باقی ماند.

بر همین اساس هر واحد بیت کوین هم اکنون با قیمت ۸۹ هزار و ۸۶۶ دلار در حال معامله است که نسبت به دیروز کاهش کمی را به ثبت رسانده است.

برخلاف بیت کوین اما اتریوم رشد بیش از یک درصدی داشت و به ۳ هزار و ۱۴۵ دلار در هر واحد رسید.

ریپل هم حدود یک درصد عقب نشست و با قیمت ۱.۹۹ دلار در هر واحد در حال معامله است.

قیمت سولانا بدون تغییر باقی ماند و هم اکنون ۱۳۲.۵۳ دلار در بازار دست به دست می‌شود؛ دوج کوین هم فقط ۰.۵ درصد کاهش قیمت داشت و ۰.۱۳۶۹ دلار در حال خرید و فروش است.

کاردانو هم یک درصد عقب نشست و به ۰.۴۰۳۱ دلار رسید.

ارزش بازار جهانی ارزهای مجازی هم با توجه به معاملات امروز ۳.۰۷ تریلیون دلار برآورد می‌شود که نسبت به دیروز کمی کاهش داشته است.

در ۲۴ ساعت گذشته هم ۹۲ میلیارد دلار در بازار رمزارزها پول جابجا شده که ۷ درصد نسبت به دیروز کمتر بوده است؛ از این رقم ۵۸ درصد مربوط به معاملات بیت کوین و ۱۲ درصد مربوط به معاملات اتریوم بود.