ادامه عقبگرد بیت کوین و سلام دوباره به ۸۹ هزار دلار

در معاملات ساعات گذشته بازار جهانی ارزهای مجازی قیمت بیت کوین نزدیک به ۲ درصد عقب نشست و ۹۰ هزار دلار را هم از دست داد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کوین مارکت کپ، در معاملات ساعات گذشته بازار جهانی ارزهای مجازی، ارزش بیت کوین ۱.۷ کاهش یافت و کانال ۹۰ هزار دلاری را هم از دست داد.

به طور کلی همانند دیروز اکثر ارزهای مطرح بازار در معاملات امروز هم منفی بودند و فقط ترون مثبت بود.

در دقایق گذشته هر واحد بیت کوین با قیمت ۸۹ هزار و ۶۰۲ دلار در حال خرید و فروش است که ارزش کل بازار آن را به ۱.۷۹ تریلیون دلار رسانده است.

اتریوم هم به عنوان دومین ارز بازار ۳.۲ درصد منفی شد و با قیمت ۳ هزار و ۲۸ دلار در هر واحد در حال معامله است.

دوج کوین نیز ۳.۶ درصد منفی شد و ۰.۱۳۸۲ دلار دست به دست می‌شود اما بازنده امروز بازار کاردانو بود که ۴.۲ ریخت و با قیمت ۰.۴۱۲۵ دلار بین معامله‌گران بازار جابجا می‌شود.

بر همین اساس ارزش کل بازار جهانی ارزهای مجازی هم ۲.۱۹ درصد کم شد و به ۳.۰۴ تریلیون دلار رسید.

در ۲۴ ساعت گذشته همچنین ۱۲۶ میلیارد دلار پول در بازار جهانی جابجا شده که ۳ درصد بیشتر از دیروز بوده است؛ از این رقم ۱۲ درصد مربوط به معاملات اتریوم و ۵۸ درصد مربوط به معاملات بیت کوین بود.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

