ادامه عقبگرد بیت کوین و سلام دوباره به ۸۹ هزار دلار

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کوین مارکت کپ، در معاملات ساعات گذشته بازار جهانی ارزهای مجازی، ارزش بیت کوین ۱.۷ کاهش یافت و کانال ۹۰ هزار دلاری را هم از دست داد.

به طور کلی همانند دیروز اکثر ارزهای مطرح بازار در معاملات امروز هم منفی بودند و فقط ترون مثبت بود.

در دقایق گذشته هر واحد بیت کوین با قیمت ۸۹ هزار و ۶۰۲ دلار در حال خرید و فروش است که ارزش کل بازار آن را به ۱.۷۹ تریلیون دلار رسانده است.

اتریوم هم به عنوان دومین ارز بازار ۳.۲ درصد منفی شد و با قیمت ۳ هزار و ۲۸ دلار در هر واحد در حال معامله است.

دوج کوین نیز ۳.۶ درصد منفی شد و ۰.۱۳۸۲ دلار دست به دست می‌شود اما بازنده امروز بازار کاردانو بود که ۴.۲ ریخت و با قیمت ۰.۴۱۲۵ دلار بین معامله‌گران بازار جابجا می‌شود.

بر همین اساس ارزش کل بازار جهانی ارزهای مجازی هم ۲.۱۹ درصد کم شد و به ۳.۰۴ تریلیون دلار رسید.

در ۲۴ ساعت گذشته همچنین ۱۲۶ میلیارد دلار پول در بازار جهانی جابجا شده که ۳ درصد بیشتر از دیروز بوده است؛ از این رقم ۱۲ درصد مربوط به معاملات اتریوم و ۵۸ درصد مربوط به معاملات بیت کوین بود.