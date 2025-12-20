نظامیان اسرائیلی با ۴ خودرو نظامی وارد العجرف در جنوب سوریه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع سوری از تحرکات جدید رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه خبر دادند.

منابع سوری اعلام کردند که نیروهای اشغالگر با ۴ خودرو نظامی وارد روستای العجرف در حومه قنیطره شدند.

نظامیان اسرائیلی پست ایست بازرسی در این منطقه برقرار کردند.

همچنین شبکه الاخباریه از جولان دادن نظامیان اسرائیلی در روستای عین زیوان در حومه قنیطره و بازرسی رهگذران با ایجاد پست ایست بازرسی خبر دادند.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی از زمان سقوط نظام سابق سوریه، دست به حملات گسترده به سوریه زده است و چندی قبل نیز به بهانه حمایت از دروزی ها، مناطقی از دمشق را بمباران کرد.

از زمان سقوط نظام بشار اسد، ارتش این رژیم با عبور از خط حائل بین منطقه اشغالی جولان با سوریه، به ادامه اشغال مناطق نزدیک به جولان در استان‌های درعا و قنیطره پرداخته است.