صادرات چای ۴۸ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای کشور به تشریح آخرین اقدامات حمایتی و برنامه‌های توسعه‌ای، روند احیا و اصلاح باغات، تسهیلات پرداخت شده و مدیریت واردات پرداخت و گفت: خوشبختانه با پیگیری‌های انجام شده سازمان چای ابقاء شد و فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهد.

وی افزود: برای حمایت از چای‌کاران، چند برنامه اساسی اجرا شده که پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش، بیمه و تأمین نقدینگی برای خرید کود شیمیایی به چای‌کاران ارائه می‌شود.

این مسئول دولتی تاکید کرد: تاکنون سرمایه در گردش ۱۰۹ میلیارد تومان و از طریق بانک‌ها حدود ۷۹ میلیارد تومان به چای‌کاران پرداخت شده است و با همین برنامه، سالانه حدود ۲۰۰۰ هکتار باغ رهاشده وارد چرخه اصلاح و احیا می‌شود.

وی با اشاره به همکاری ۳ بانک برای ارائه تسهیلات بانکی با سازمان چای کشور، گفت: یک بانک خصوصی با نرخ ۴ درصد برای عملیات اصلاح، احیا و مکانیزاسیون باغات با بازپرداخت سه ساله، بانک دیگر برای بهسازی کارخانه‌ها با سقف ۳ میلیارد تومان و نرخ ۱۵ درصد و بانک سوم برای سرمایه در گردش باغداران و توسعه مکانیزاسیون کارخانه‌ها با نرخ ۴ درصد و بازپرداخت سه ساله با سازمان همکاری می‌کنند که این برنامه‌ها باعث شده چای‌کاران بتوانند عملیات اصلاح و بهسازی باغات خود را بدون دغدغه مالی انجام دهند.

جهانساز گفت: امسال صادرات چای کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۸ درصد افزایش داشته و نزدیک به ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار کیلوگرم چای به بازارهای خارجی صادر شده و این میزان صادرات بالغ بر ۱۲ میلیون دلار ارزآوری داشته است.

وی افزود: در واردات نیز برنامه‌ریزی شده است که فقط مطابق نیاز واقعی کشور واردات انجام شود تا از ورود مازاد بر نیاز جلوگیری شود.

رئیس سازمان چای کشور تصریح کرد: این اقدامات موجب شد کفه تراز تجاری به نفع تولید داخلی باشد و چای ایرانی با کیفیت بالاتر در بازار داخلی عرضه شود و مصرف‌کنندگان تشویق شوند از چای داخلی استفاده کنند.

وی اهداف سازمان چای کشور را تمرکز در افزایش تولید، ارتقای کیفیت، تأمین بازار داخلی و توسعه صادرات دانست و افزود: تولید چای داخلی با بسته‌بندی‌های متنوع، از جمله چای سبز و دمنوش‌های گیاهی می‌تواند سهم بازار داخلی و صادراتی افزایش دهد.

جهانساز گفت: برنامه‌ریزی‌های پنج ساله و حمایت‌های مالی و بیمه‌ای باعث شده است صنعت چای ایران مسیر توسعه پایدار را طی کند و با ادامه روند احیا و اصلاح باغات، تسهیلات ارزان‌قیمت و توسعه مکانیزاسیون، صنعت چای کشور نه‌تنها قادر به تأمین نیاز داخلی است، بلکه ظرفیت صادراتی خود را نیز تقویت کرده است.

به گفته وی، مدیریت هوشمند واردات و برنامه‌ریزی ۵ ساله شهرستان‌ها، حفاظت از اراضی کشاورزی و ارتقای کیفیت محصول، چشم‌انداز روشنی برای توسعه پایدار صنعت چای ایران ترسیم کرده است. این اقدامات نویدبخش افزایش رضایتمندی چای‌کاران، تثبیت جایگاه چای ایرانی در بازار داخلی و گسترش حضور آن در بازارهای جهانی است.