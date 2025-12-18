هر کیلو گرم گوشت مرغ ۱۶۸ هزار تومان شد+جدول قیمت کالاهای اساسی

به گزارش خبرگزاری مهر، رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۲۷ آذر ۱۴۰۴ انجام شد. در این هفته با شارژ کالابرگ خانوار دهک‌های درآمدی اول تا سوم و نیز شارژ اعتبار کودکان دارای سوءتغذیه ۵ تا ۵۹ ماه فروشگاه‌های زنجیره‌ای پر جنب و جوش بودند.

بازار لبنیات

بخشی از گرانی در بازار فرآورده‌های لبنی مربوط به شیوع ویروس تب برفکی و کاهش تولید شیر و افزایش قیمت آن بر می‌گردد.

در این راستا انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران طی نامه‌ای سر گشاده به رئیس‌جمهور درباره قیمت شیر خام و عملکرد دامداری‌ها گلایه کرد. به گفته آنها هیچ دامداری به قیمت کمتر از هر کیلو ۳۵۰,۰۰۰ ریال شیر خام به کارخانجات تحویل نمی‌دهند و مبلغ فوق را بهای تمام شده دامداری خود می‌داند.

در ادامه افزایش قیمت انواع محصولات لبنی در این هفته هر بطری شیر ۹۴۶ میلی لیتری یکی از برندها از ۶۳.۵۰۰ به ۷۳.۵۰۰ تومان افزایش یافته است. ماست یک کیلو گرمی برندی دیگر از ۶۱.۵۰۰ به ۶۷.۵۰۰ تومان رسیده و ماست کم چرب دبه‌ای همین برند از ۱۳۵ هزار تومان با افزایش ۱۰ هزار تومانی به ۱۴۵ هزار تومان و پر چرب آن از ۱۴۵ به ۱۵۵ هزار تومان رسیده است.

هفته منتهی به ۱۳ آذر ۱۴۰۴ همین برند هر بطری شیر کم چرب ۹۴۶ میلی لیتری خود را از ۴۷.۵۰۰ به ۴۹.۵۰۰ تومان افزایش داد در حالی که دو هفته قبل یعنی هفته منتهی به ۶ آذر این شیر از هر بطری ۴۲.۵۰۰ تومان به ۴۷.۵۰۰ تومان افزایش یافته بود. در حالی که هر بطری شیر این برند فروردین ماه ۲۸ هزار تومان به فروش می‌رسید.

گفتنی است، شیر پرچرب همین برند ابتدای سال به مبلغ ۳۴ هزار تومان به فروش می‌رسید که ابتدای آذر به ۵۲ هزار تومان افزایش یافت. در ادامه این نرخ سه هفته قبل به ۵۷.۵۰۰ تومان رسید و هفته گذشته نیز با قیمت ۶۱.۵۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

بازار برنج

ارز دولتی برنج از ابتدای آذر حذف شد. این امر با توجه به نابه‌سامانی‌های موجود در این بازار به مشکلات دامن زده و نگرانی‌هایی را برای مردم به وجود آورده است.

روز گذشته جبرئیل برادری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی از توزیع بیش از ۸ هزار تنی برنج با قیمت بین ۱۱۰ تا ۱۸۰ هزار تومان در استان تهران خبر داد و گفت رصد و بازرسی بر بازار کالاهای اساسی تشدید شده است.

برنج دومین محصول پر مصرف کشور پس از گندم است؛ یکی از غذاهای اصلی خانوار ایرانی که معمولاً مصرف روزانه دارد.

بازار گوشت مرغ

قیمت گوشت مرغ با وجود داشتن نرخ مصوب ۱۳۵.۷۰۰ تومان طی هفته نوسان بسیاری دارد. در هفته اخیر هر کیلو گرم گوشت مرغ به ۱۷۰ هزار تومان رسید و خبرها از افزایش این نرخ به بالای ۲۰۰ هزار تومان حکایت دارد.

توزیع نهاده‌های دامی هنوز به شکل قطره چکانی بوده و عدم تأمین ارز موجب دپو این محصولات در گمرکات کشور شده است.

کنسرو ماهی

در بازار کنسرو ماهی نیز تن ماهی ۱۸۰ گرمی طعم دار (روغن زیتون) از هر قوطی ۱۵۳ هزار تومان به ۱۸۰ هزار تومان افزایش یافته است.

شارژ کالابرگ الکترونیک

مرحله پنجم کالابرگ الکترونیک برای ۳ دهک درآمدی اول تا سوم شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ شارژ شد. روز گذشته چهارشنبه ۲۶ آذر نیز کالابرگ کودکان ۵ تا ۵۹ ماه دارای سوءتغذیه شارژ شد.

گفتنی است؛ اعتبار زمانی خرید از شارژ کالابرگ مرحله پنجم تا پایان اسفند ۱۴۰۴ اعلام شده است.

در ادامه قیمت برخی از کالاهای اساسی آمده است؛ قیمت‌های زیر یک میلیون تومان به هزار تومان و برای وزن‌های نوشته نشده یک کیلوگرم است.

قیمت کالاهای اساسی

کالاهای اساسی قیمت هفته جاری قیمت هفته گذشته شقه و راسته گوسفند ۸۸۰-۸۹۰ ۸۶۰-۸۷۰ گوشت سردست و ران گوسفندی ۱.۰۴۰.۰۰۰-۱.۰۸۰.۰۰۰ ۱.۰۵۰.۰۰۰-۱.۰۷۰.۰۰۰ گوشت گوسفند دولتی (بسته دو کیلو گرمی تنظیم بازار) - - گوشت سردست گوساله ۱.۰۵۰.۰۰۰ ۱.۰۵۰.۰۰۰ گوشت ران گوساله ۱.۱۰۰.۰۰۰ ۱.۰۵۰.۰۰۰ گوشت منجمد گوساله ۶۹۰-۷۵۰ ۶۹۰-۷۵۰ گوشت چرخ کرده مخلوط ۷۹۰-۹۵۰ ۶۹۹-۹۵۰ گوشت چرخ کرده مخلوط بسته‌بندی فروشگاهی - - کله و پاچه ۱.۱۹۰.۰۰۰ ۱.۱۹۰.۰۰۰ گوشت مرغ ۱۶۸ ۱۴۸ ران مرغ بدون کمر ۱۴۹ ۱۳۹ ران مرغ با کمر ۱۱۰ ۹۹ گوشت چرخ کرده مرغ ۲۵۰ ۲۵۰ تخم مرغ (شانه ۳۰ عددی) ۱۹۹-۲۸۰ ۱۸۹-۲۸۰ تخم مرغ بسته‌بندی فروشگاهی (شانه ۲۰ عددی) ۲۱۳ ۲۱۳ قزل‌آلا ۳۶۰ ۳۴۹ میگو تازه ۷۹۰ ۶۹۰ پنیر سفید یو اف ۴۰۰ گرمی - - ماست پرچرب دبه‌ای ۲.۵ کیلو گرمی ۱۵۵ ۱۴۵ کره حیوانی ۵۰ گرمی ۳۵-۳۹ ۳۵-۳۹ کره حیوانی ۱۰۰ گرمی ۶۶-۷۳ ۶۶-۷۳ خامه استریل ۲۰۰ گرمی ۵۵.۵۰۰-۶۸ ۵۵.۵۰۰-۶۸ شیر بطری کم چرب ۹۴۶ میلی لیتر ۴۹.۵۰۰ ۴۹.۵۰۰ شیر بطری پر چرب ۹۴۶ میلی لیتر ۶۱.۵۰۰ ۶۱.۵۰۰ ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ ۳۴.۲۰۰ ۳۴.۲۰۰ ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۲ ۴۷ ۴۷ قند ۸۹ ۸۹ شکر ۵۹-۶۹ ۵۹-۶۹ روغن آفتابگردان ۱۳۵۰ لیتری (سرخ کردنی) - - روغن آفتابگردان ۱۳۵۰ لیتری (پخت و پز) - - کنسرو ماهی ۱۵۰ گرمی - - کنسرو ماهی ۱۸۰ گرمی ۱۱۹.۹۰۰ ۱۱۹.۹۰۰ رب گوجه فرنگی (قوطی ۸۰۰ گرمی) ۹۹.۹۰۰ ۹۹.۹۰۰ برنج طارم هاشمی ۳۷۰ ۳۷۰ برنج طارم دم‌سیاه ۴۰۰ ۴۰۰ برنج شیرودی (شمشیری) ۲۱۰-۲۳۵ ۲۱۰-۲۳۵ برنج هندی - - لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۵۹۹.۹۷۰ ۵۹۹.۹۷۰ لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۴۴۹.۹۱۰ ۴۴۹.۹۱۰ لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۴۹۹.۹۴۰ ۴۴۹.۹۱۰ عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۲۱۹.۹۲۰ ۲۱۹.۹۲۰ نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۲۵۹.۸۳۰ ۲۵۹.۸۳۰ ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۲۴۰ ۲۴۰ لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۳۱۹.۹۰۰ ۳۱۹.۹۰۰ چای ایرانی ۴۵۰ گرمی ۱۸۹.۹۰۰ ۱۸۹.۹۰۰ چای خارجی ۵۰۰ گرمی ۶۲۹.۹۰۰ ۶۲۹.۹۰۰

جدول قیمت کالاهای اساسی سال گذشته در تقریباً مشابه زمان فعلی (۲۹ آذر ۱۴۰۳) از اینجا قابل مشاهده است.

گفتنی است؛ بر اساس گزارش بانک مرکزی، شهروندان می‌توانند با خرید برخی اقلام از میادین میوه و تره بار این کالاهای را با قیمت پایین‌تر تهیه کنند. به عنوان مثال، خرید گوشت گوسفندی ۲۴ درصد، گوشت گوساله با ۱۹ درصد، گوشت مرغ ۸ درصد، تخم مرغ (شانه حدود ۲ کیلو گرمی) ۱۰ درصد، حبوبات ۳۲ درصد، برنج داخلی درجه یک ۱۱ درصد، قند ۱۲ درصد و شکر ۷ درصد در هفته منتهی به ۲۱ آذر ۱۴۰۴، ارزان‌تر از فروشگاه‌های سطح شهر در این میادین عرضه و به فروش رسیده است.