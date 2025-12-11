چالش مدیریت بازار کالای اساسی و شبکه توزیع+جدول قیمت کالاهای اساسی

به گزارش خبرگزاری مهر، رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۲۰ آذر ۱۴۰۴ انجام شد. افزایش قیمت در بازار کالاهای اساسی از کنترل خارج شده و ناظران بازار به جای رصد و نظارت در شبکه توزیع در انتهای زنجیره فروشگاه‌داران را جریمه می‌کند.

در این هفته یکی از فروشندگان سطح شهر عنوان کرد، بازرسان به ما اعلام کرده‌اند نباید برنج بالای ۳۰۰ هزار تومان خریداری و به فروش برسانیم. به این ترتیب، فروشندگان ملزم به خرید برنج زیر ۳۰۰ هزار تومان هستند که نشان می‌دهد قرار نیست چالش بازار کالاهای اساسی از جمله برنج، ریشه‌ای حل شود. هر عقل سلیمی می‌گوید مدیریت برای کنترل قیمت‌ها در بازار باید از ابتدا زنجیره و به ویژه در شبکه توزیع اعمال شود.

بازار لبنیات

گرانی در بازار فرآورده‌های لبنی در نیمه دوم به شیوع ویروس تب برفکی در کشور بر می‌گردد. هفته گذشته تولیدکنندگان قیمت هر بطری شیر کم چرب را افزایش دادند و در این هفته نوبت به پر چرب‌ها رسید.

هفته منتهی به ۱۳ آذر ۱۴۰۴ یکی از ارزان‌ترین برندها هر بطری شیر کم چرب ۹۴۶ میلی لیتری خود را از ۴۷.۵۰۰ به ۴۹.۵۰۰ تومان افزایش داد در حالی که دو هفته قبل یعنی هفته منتهی به ۶ آذر این شیر از هر بطری ۴۲.۵۰۰ تومان به ۴۷.۵۰۰ تومان افزایش یافته بود. در حالی که این شیر فروردین ماه ۲۸ هزار تومان به فروش می‌رسید.

شیر پرچرب همین برند ابتدای سال به مبلغ ۳۴ هزار تومان به فروش می‌رسید که ابتدای آذر به ۵۲ هزار تومان افزایش یافت. در ادامه این نرخ دو هفته قبل به ۵۷.۵۰۰ تومان رسید و این هفته نیز با قیمت ۶۱.۵۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی از برخی کالاهای اساسی از جمله گوشت قرمز و برنج حذف شده است اما هنوز نهاده دامی با این ارز وارد می‌شود. اما با این وجود نرخ محصولات پروتئینی بی محابا روند صعودی دارند به طوری که حتی با افزایش ۱۲۰ هزار تومان به کالابرگ الکترونیک دهک اول تا سوم پاسخگو این گرانی در بازار کالاهای اساسی نیست.

بازار برنج

در این هفته وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا ارز ۲۸.۵۰۰ تومان برنج خارجی حذف شده است، پاسخ مثبت داد و به این ترتیب برنج و گوشت قرمز از لیست محصولات تالار اول حذف شدند.

برنج دومین محصول پر مصرف کشور پس از گندم است؛ یکی از غذاهای اصلی خانوار ایرانی که معمولاً مصرف روزانه دارد. اگر چه در ۳ سال اخیر سرانه مصرف آن روند کاهشی به خود گرفته است.

مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران در خصوص قیمت و بازار برنج پس از حذف ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی معتقد است، خروج این محصول از فهرست کالاهای مشمول ارز ترجیحی تصمیمی درست بود و باید زودتر اجرا می‌شد؛ اما برای اینکه این تصمیم بتواند به هدف اصلی خود یعنی ایجاد فضای رقابتی و تعادل در بازار برنج منجر شود، رعایت چند الزام ضروری است.

این تغییر با الزام خرده‌فروشان سطح شهر به خرید و عرضه برنج داخلی زیر ۳۰۰ هزار تومان نمی‌تواند همخوانی داشته باشد زیرا با افزایش قیمت در بازار برنج خارجی به طور قطع بازار برنج داخل هم تخت تأثیر آن قرار می‌گیرد.

بازار تخم‌مرغ

روند افزایش قیمت تخم‌مرغ ادامه دارد و امروز هر شانه تخم‌مرغ با وزن ۱.۸ کیلو گرم با مبلغ بیش از ۲۵۰ هزار تومان عرضه می‌شود که بیش از این در اوج گرانی در نیمه نخست سال به ۱۸۰ هزار تومان رسیده بود.

هر شانه ۳۰ عددی تخم‌مرغ با بسته‌بندی فروشگاهی از ۱۷۵ هزار تومان در مهر ماه، در این هفته به مبلغ ۲۴۵ هزار تومان رسید.

حمیدرضا کاشانی، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرکزی مرغداران میهن دلیل این امر را نبود نهاده دامی و خوراک طیور و البته افزایش قیمت روغن، کارتن و… اعلام کرد.

بازار گوشت مرغ

قیمت گوشت مرغ با وجود داشتن نرخ مصوب ۱۳۷.۵۰۰ تومان طی هفته نوسان بسیاری دارد. این محصول یک روز با نرخ مصوب عرضه می‌شود و یک روز با نرخ هر کیلو ۱۴۸ هزار تومان و در روز دیگر به ۱۵۵ هزار تومان می‌رسد.

در هفته منتهی به ۲۰ آذر ماه قیمت این پروتئین حیوانی بین ۱۳۵.۷۰۰ تا ۱۴۵,۰۰۰ هزار تومان در نوسان بود.

شارژ کالابرگ الکترونیک

مرحله پنجم کالابرگ الکترونیک برای ۳ دهک درآمدی اول تا سوم شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ شارژ می‌شود؛ اما آیا مبلغ کالابرگ شاخ غول گرانی را می‌شکند؟

گفتنی است؛ اعتبار زمانی خرید از شارژ کالابرگ مرحله پنجم تا پایان اسفند ۱۴۰۴ اعلام شده است.

در ادامه قیمت برخی از کالاهای اساسی آمده است؛ قیمت‌های زیر یک میلیون تومان به هزار تومان و برای وزن‌های نوشته نشده یک کیلوگرم است.

قیمت کالاهای اساسی

کالاهای اساسی قیمت هفته جاری قیمت هفته گذشته شقه و راسته گوسفند ۸۶۰-۸۷۰ ۸۶۰-۸۷۰ گوشت سردست و ران گوسفندی ۱.۰۴۰.۰۰۰-۱.۰۵۰.۰۰۰ ۱.۰۵۰.۰۰۰-۱.۰۷۰.۰۰۰ گوشت گوسفند دولتی (بسته دو کیلو گرمی تنظیم بازار) - - گوشت سردست گوساله ۱.۰۵۰.۰۰۰ ۹۹۰-۱.۰۵۰.۰۰۰ گوشت ران گوساله ۱.۰۵۰.۰۰۰ ۱.۰۵۰.۰۰۰-۱.۱۰۰.۰۰۰ گوشت منجمد گوساله ۶۹۰-۷۵۰ ۶۹۰-۷۵۰ گوشت چرخ کرده مخلوط ۶۹۹-۹۵۰ ۶۹۹-۹۵۰ گوشت چرخ کرده مخلوط بسته‌بندی فروشگاهی - - کله و پاچه ۱.۱۹۰.۰۰۰ ۱.۱۹۰.۰۰۰ گوشت مرغ ۱۴۸ ۱۴۸ ران مرغ بدون کمر ۱۳۹ ۱۳۹ ران مرغ با کمر ۹۹ ۹۹ گوشت چرخ کرده مرغ ۲۵۰ ۲۵۰ تخم مرغ (شانه ۳۰ عددی) ۱۸۹-۲۸۰ ۱۷۹-۲۵۰ تخم مرغ بسته‌بندی فروشگاهی (شانه ۲۰ عددی) ۲۱۳ ۲۱۳ قزل‌آلا ۳۴۹ ۳۴۹ میگو تازه ۶۹۰ ۶۹۰ پنیر سفید یو اف ۴۰۰ گرمی - - ماست پرچرب دبه‌ای ۲.۵ کیلو گرمی ۱۴۵ ۱۴۵ کره حیوانی ۵۰ گرمی ۳۵-۳۹ ۳۵-۳۹ کره حیوانی ۱۰۰ گرمی ۶۶-۷۳ ۶۶-۷۳ خامه استریل ۲۰۰ گرمی ۵۵.۵۰۰-۶۸ ۵۵.۵۰۰-۶۸ شیر بطری کم چرب ۹۴۶ میلی لیتر ۴۹.۵۰۰ ۴۹.۵۰۰ شیر بطری پر چرب ۹۴۶ میلی لیتر ۶۱.۵۰۰ ۵۷.۵۰۰ ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ ۳۴.۲۰۰ ۳۴.۲۰۰ ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۲ ۴۷ ۴۷ قند ۸۹ ۸۹ شکر ۵۹-۶۹ ۵۹-۶۹ روغن آفتابگردان ۱۳۵۰ لیتری (سرخ کردنی) - ۱۳۲.۲۰۰ روغن آفتابگردان ۱۳۵۰ لیتری (پخت و پز) - ۱۱۷.۷۰۰ کنسرو ماهی ۱۵۰ گرمی - - کنسرو ماهی ۱۸۰ گرمی ۱۱۹.۹۰۰ ۱۱۹.۹۰۰ رب گوجه فرنگی (قوطی ۸۰۰ گرمی) ۹۹.۹۰۰ ۹۹.۹۰۰ برنج طارم هاشمی ۳۷۰ ۳۷۰ برنج طارم دم‌سیاه ۴۰۰ ۴۰۰ برنج شیرودی (شمشیری) ۲۱۰-۲۳۵ ۲۱۰-۲۳۵ برنج هندی - - لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۵۹۹.۹۷۰ ۵۹۹.۹۷۰ لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۴۴۹.۹۱۰ ۴۴۹.۹۱۰ لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۴۹۹.۹۴۰ ۴۴۹.۹۱۰ عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۲۱۹.۹۲۰ ۲۱۹.۹۲۰ نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۲۵۹.۸۳۰ ۲۵۹.۸۳۰ ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۲۴۰ ۲۴۰ لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۳۱۹.۹۰۰ ۳۱۹.۹۰۰ چای ایرانی ۴۵۰ گرمی ۱۸۹.۹۰۰ ۱۸۹.۹۰۰ چای خارجی ۵۰۰ گرمی ۶۲۹.۹۰۰ ۶۲۹.۹۰۰

