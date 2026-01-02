  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۳۱

۱۰۰ میلیون دلار درآمد ارزی از محل صادرات نهاده‌های کشاورزی

۱۰۰ میلیون دلار درآمد ارزی از محل صادرات نهاده‌های کشاورزی

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: سال گذشته حوزه نهاده‌های کشاورزی از محل صادرات حدود ۱۰۰ میلیون دلار ارزآوری برای کشور داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه ۱۲ دی ۱۴۰۴ دهمین نمایشگاه بین‌المللی جامع کشاورزی ایران با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی ایران و معاون وزیر کشاورزی افغانستان در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران افتتاح شد.

صفدر نیازی شهرکی، معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در این مراسم گفت: در نمایشگاه ۳۰۰ شرکت غرفه دارند و آخرین یافته‌های حوزه کشاورزی از تجهیزات فنی تا محصولات آلی در معرض بازدید فعالان حوزه کشاورزی و بهره‌برداران قرار گرفته است.

وی افزود: ۱۰۰ شرکت حاضر در حوزه ماشین‌آلات و تجهیزات شبکه آبیاری، ۱۲۰ شرکت در بخش نهاده‌های کشاورزی، ۵۰ شرکت در بخش محصولات گلخانه‌ای و… در نمایشگاه به ارائه کالاها و خدمات خود پرداخته‌اند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به کودهای بیولوژیک اظهار کرد: کارهای خوبی در این حوزه در کشور انجام شده است؛ ضمن اینکه در بخش تجهیزات سیستم آبیاری تولیدکننده و صادرکننده هستیم.

نیازی شهرکی در پایان با اشاره به تولید و تأمین بخشی از بذر مورد نیاز در داخل، عنوان کرد: سال گذشته حوزه نهاده‌های کشاورزی از محل صادرات حدود ۱۰۰ میلیون دلار ارزآوری داشت.

کد خبر 6710241
فاطمه امیر احمدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها