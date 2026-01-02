به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه ۱۲ دی ۱۴۰۴ دهمین نمایشگاه بینالمللی جامع کشاورزی ایران با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی ایران و معاون وزیر کشاورزی افغانستان در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران افتتاح شد.
صفدر نیازی شهرکی، معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در این مراسم گفت: در نمایشگاه ۳۰۰ شرکت غرفه دارند و آخرین یافتههای حوزه کشاورزی از تجهیزات فنی تا محصولات آلی در معرض بازدید فعالان حوزه کشاورزی و بهرهبرداران قرار گرفته است.
وی افزود: ۱۰۰ شرکت حاضر در حوزه ماشینآلات و تجهیزات شبکه آبیاری، ۱۲۰ شرکت در بخش نهادههای کشاورزی، ۵۰ شرکت در بخش محصولات گلخانهای و… در نمایشگاه به ارائه کالاها و خدمات خود پرداختهاند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به کودهای بیولوژیک اظهار کرد: کارهای خوبی در این حوزه در کشور انجام شده است؛ ضمن اینکه در بخش تجهیزات سیستم آبیاری تولیدکننده و صادرکننده هستیم.
نیازی شهرکی در پایان با اشاره به تولید و تأمین بخشی از بذر مورد نیاز در داخل، عنوان کرد: سال گذشته حوزه نهادههای کشاورزی از محل صادرات حدود ۱۰۰ میلیون دلار ارزآوری داشت.
