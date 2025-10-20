  1. اقتصاد
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۷

سقف ارزی قیمت جدید قهوه خام مشخص شد

سقف ارزی قیمت جدید قهوه خام مشخص شد

بنا بر اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، سقف ارزی قیمت جدید قهوه خام برای واردات مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، پیرو ابلاغ سقف ارزی قیمت جدید دانه سبز قهوه طی نامه شماره ٥٠٦٦٠٨ مورخ ١٤٠٤ / ٧ / ٢٣ و پیرو مذاکره تلفنی مبنی بر ضرورت اعلام قیمت‌ها بر حسب یورو به ازای هر تن، سقف ارزی قیمت‌های انواع کالای مذکور بر حسب مبادی متفاوت با کد تعرفه ٠٩٠١١١٩٠ اعلام شد.

در ادامه این نامه آمده است، همان طور که قبلاً اعلام شد با توجه به اینکه دانه سبز قهوه بعضاً به ازای یک کشور مبدا حمل، دارای چندین قیمت است تا زمان تفکیک این موارد با استفاده از شناسه کالا، کمترین قیمت به ازای شماره تعرفه-کشور (یعنی قیمت ربوستا) در سامانه مد نظر قرار می‌گیرد.

سقف ارزی قیمت جدید قهوه سبز از اینجا قابل مشاهده است.

گفتنی است، ثبت سفارش قهوه برای فصل پاییز ۵ مهر ماه انجام شد و با تغییر ذائقه ایرانیان مصرف قهوه در کشور افزایش یافته است. در ادامه مصرف قهوه و نسکافه، استفاده روزانه از چای را کاهش داده است.

ایران در تأمین قهوه ۱۰۰ درصد وابستگی ارزی دارد و واردکننده دانه سبز قهوه بوده و در کارخانه‌های داخلی فرآوری و محصولات به بازار عرضه می‌شوند.

سال گذشته واردات این حوزه با توجه به تغییر ذائقه ایرانیان ۷۰ درصد رشد داشت.

در حال حاضر ۲۷۰ واحد صنعتی در کشور فعال هستند که به گفته حسام ربیعی، رئیس انجمن قهوه ایران این کارخانه‌ها می‌توانند با ایجاد ارزش افزوده روی دانه خام قهوه، نیاز بازار منطقه را پوشش داده و ارزآوری خوبی برای کشور کسب کنند.

فاطمه امیر احمدی

