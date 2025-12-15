به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین خسروپناه در حاشیه بازدید از سیزدهمین دوره نمایشگاه «ایرانساخت» اظهار کرد: این نمایشگاه پس از دوران جنگ تحمیلی نیز با همان کیفیت و گستردگی سالهای گذشته برگزار شده و توانسته است نقش مؤثری در پاسخ به نیازهای اساسی کشور ایفا کند.
وی با اشاره به فلسفه برگزاری نمایشگاه «ایرانساخت» افزود: هدف اصلی این رویداد، تأمین نیازهای راهبردی کشور و در نتیجه کاهش وابستگی و جلوگیری از خروج ارز است؛ موضوعی که در مسیر خودکفایی علمی و فناوری اهمیت بسزایی دارد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساختهای علمی در کشور تصریح کرد: تمامی حوزهها و رشتههای علمی به آزمایشگاههای مجهز نیاز دارند و تأمین تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی، یکی از ارکان اصلی توسعه علمی محسوب میشود.
خسروپناه با ابراز رضایت از رشد کیفی تجهیزات ارائهشده در این نمایشگاه گفت: تجهیزات عرضهشده در «ایرانساخت» هر سال نسبت به گذشته پیشرفتهتر میشوند و این روند، کشور را از وابستگی به واردات و خروج ارز بینیاز میکند.
وی در ادامه، نمایشگاه «ایرانساخت» را رویدادی «کاربردی و اثرگذار» توصیف کرد و با قدردانی از عملکرد معاونت علمی در یکونیم سال گذشته، اظهار داشت: حمایت مناسب این معاونت از دانشگاهها برای خرید تجهیزات داخلی، زمینهساز شکلگیری حکمرانی علم و فناوری در کشور شده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز حمایت قاطع خود را از این مسیر اعلام میکند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان با تأکید بر ضرورت تعامل سازنده میان دستگاههای اجرایی، خاطرنشان کرد: ایجاد هماهنگی مؤثر میان معاونت علمی و وزارت صمت برای جلوگیری از موازیکاری و همچنین ممانعت از واردات محصولاتی که نمونه بومیسازیشده و تأییدشده دارند، امری ضروری است.
