به گزارش خبرنگار مهر، عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح امروز در حاشیه بازدید از نمایشگاه «ایران‌ساخت» در جمع خبرنگاران، ضمن قدردانی از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری برای برگزاری این نمایشگاه، گفت: دستاوردهای شرکت‌های فعال در حوزه فناوری‌های نو و پیشرفته بسیار قابل توجه است و بخش قابل‌توجهی از این فناوری‌ها می‌تواند پاسخگوی نیازهای حوزه دفاعی کشور باشد.

وی با اشاره به ساختار نمایشگاه «ایران‌ساخت» افزود: این نمایشگاه در دو بخش طراحی شده است؛ بخشی به ارگان‌ها و دستگاه‌هایی اختصاص دارد که نیازهای فناورانه خود را مطرح می‌کنند و بخش دیگر به عرضه محصولات و توانمندی‌های شرکت‌های فعال در این حوزه می‌پردازد. ایجاد ارتباط مؤثر میان این دو بخش می‌تواند زمینه‌ساز توسعه و ارتقای فناوری‌های روز، به‌ویژه در حوزه دفاعی شود که بیش از پیش نیازمند تعامل و استفاده از ظرفیت‌های داخلی است.

وزیر دفاع با تأکید بر اهمیت همکاری دوطرفه میان وزارت دفاع و شرکت‌های دانش‌بنیان تصریح کرد: وزارت دفاع می‌تواند بخشی از دانش و تجربیات فنی خود را در اختیار این شرکت‌ها قرار دهد و در مقابل، شرکت‌های دانش‌بنیان نیز قادرند محصولات و راهکارهای فناورانه خود را برای رفع نیازهای دفاعی کشور ارائه کنند؛ تعاملی که بدون تردید به رشد و تقویت فناوری بومی منجر خواهد شد.

نصیرزاده همچنین با ابراز خرسندی از سطح علمی و فنی شرکت‌های حاضر در نمایشگاه گفت: به حضور جوانان متخصص، متعهد و دانشمند کشور در این عرصه افتخار می‌کنم و بر این باورم که ایران در حوزه فناوری‌های نوین از جایگاه برجسته‌ای برخوردار است.

وی در پایان با اشاره به نقش وزارت دفاع در این رویداد اظهار کرد: این وزارتخانه در زمینه شناسایی شرکت‌های فناور، اعلام نیازهای فنی و همچنین تولید و ارائه محصولات، حضوری فعال دارد و این مشارکت می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری همکاری‌های گسترده‌تر و اثربخش‌تر در آینده باشد.