به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن بهرامی، رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان و رئیس سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات، مواد آزمایشگاهی و تست و آزمون پیشرفته «ایرانساخت»، در نشست با مهمانان خارجی این دوره از نمایشگاه، با اشاره به ظرفیتهای موجود برای توسعه صادرات محصولات دانشبنیان، اظهار کرد: در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران از طریق اتاقهای بازرگانی بخش خصوصی، ارتباطات فعالی با بسیاری از کشورها از جمله پاکستان و برخی دیگر از کشورهای منطقه دارد، اما سازوکار شناسایی تقاضا تقویت شود.
وی افزود: این آمادگی در ایران وجود دارد که در برخی کشورهای هدف که ظرفیت لازم را دارند، بخشی از شرکتهای توانمند، صادراتی و موفق «ایرانساخت» در قالب نمایشگاههای حضوری معرفی شوند. از جمله این کشورها میتوان به عراق اشاره کرد و در صورت فراهم بودن شرایط، این تجربه در سایر کشورهایی که اعلام آمادگی کردهاند نیز تکرار خواهد شد.
رئیس سیزدهمین نمایشگاه ایرانساخت با اشاره به فعالیت بازرگانان ایرانی در بازارهای هدف، تصریح کرد: در حال حاضر تعدادی از بازرگانان ما در این کشورها مشغول دادوستد هستند، صادرات انجام میدهند و حتی فرآیند رجیستریشن و ثبت اطلاعات محصولات را در کشورهای هدف دنبال میکنند. در همین راستا، موضوع پیادهسازی یک اپلیکیشن در نمایشگاه ایرانساخت در دستور کار قرار گرفته است که کاتالوگهای انگلیسی محصولات، اطلاعات توان صادراتی شرکتها و معرفی آنها را در خود جای داده و این اطلاعات به زبانهای انگلیسی و عربی در دسترس قرار دارد.
بهرامی ادامه داد: اگرچه شرکتها معمولاً تمایلی به اعلام عمومی قیمت محصولات خود ندارند، اما لازم است این توان را داشته باشند که در مبدا، قیمتگذاری دقیق، شفاف و قابل اتکا برای محصولات ارائه دهند.
وی با بیان اینکه ایرانساخت آمادگی لازم برای ورود هدفمند به بازار عراق را دارد، گفت: ما آمادگی داریم بخش عظیمی از شرکتهایی را که بستر و توان لازم برای حضور در نمایشگاه عراق را دارند، دعوت کنیم. در کنار نمایشگاه حضوری، ایجاد یک فضای آنلاین و مجازی نیز پیشبینی شده است تا پیش از برگزاری رویداد، ارتباطات اولیه، کانکشنها و حتی نمایندگان اولیه شرکتها در بازار هدف شکل بگیرد.
رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان با تأکید بر ضرورت شناخت دقیق نیازهای فناورانه بازارهای هدف، خاطرنشان کرد: لازم است اطلاعات جزئی و دقیقی از نیازهای فناورانهای که در حال حاضر در دانشگاهها و آزمایشگاههای کشور عراق وجود دارد، جمعآوری شود تا بتوانیم متناسب با این نیازها، شرکتها را مدیریت کرده و آنها را بهصورت هدفمند برای حضور در این بازار آماده کنیم.
وی افزود: این آمادگی برای برگزاری رویدادهای مشابه در سایر کشورهای همسایه از جمله پاکستان و افغانستان نیز وجود دارد و حتی در شرایط فشار و محدودیت نیز میتوان این رویدادها را اجرایی کرد.
بهرامی در پایان تأکید کرد: امیدواریم با برگزاری جلسات مشترک با شرکتهای تولیدکننده و همچنین نشستهایی که شما با شرکتهای ما برقرار میکنید، بتوانیم به یک جمعبندی روشن، یک اتفاق مثبت و یک مسیر پایدار برای توسعه صادرات محصولات دانشبنیان ایرانساخت دست پیدا کنیم.
