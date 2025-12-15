۹۰ نیاز فناورانه صنعت آب و فاضلاب در نمایشگاه تستا ۱۴۰۴ عرضه شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید قنادی، مدیرکل دفتر تحقیقات، توسعه فناوری و ارتباط با صنعت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در حاشیه نمایشگاه تستا در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در هفتمین نمایشگاه تستا، ۱۷ شرکت آب و فاضلاب کشور دستاوردهای تحقیقاتی و فناوریهای صنعتی خود را معرفی کردند و همزمان نیازهای پژوهشی و فناورانه خود را در معرض دید عموم قرار دادند.
وی با اشاره به حضور گسترده شرکتها در این نمایشگاه گفت: حدود ۸۵ تا ۹۰ نیاز فناورانه و پژوهشی پس از طی مراحل اعلام نیاز، جذب فراخوان و تأیید مرکز، در این نمایشگاه ارائه شده است. در سطح ملی نیز برای سال ۱۴۰۴، ۱۸۵ طرح پژوهش و فناوری مصوب شده است که بخشی از آنها (۸۵ تا ۹۰) در این رویداد عرضه شدهاند.
مدیرکل دفتر تحقیقات، توسعه فناوری و ارتباط با صنعت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به تأثیر تغییرات اقلیمی و کیفیت آب در مناطق مختلف کشور افزود: نمونههایی از پروژهها شامل حذف آرسنیک و کاهش سختی آب با فناوری است که برخی از آنها اکنون وارد مرحله بهرهبرداری شدهاند. همچنین در برخی مناطق ساحلی مثل مازندران، پیشروی آب شور و مشکلات شوری آب به عنوان نیاز فناورانه شناسایی و در این نمایشگاه ارائه شده است.
وی افزود: بخشی از نیازهای فناورانه ما مربوط به حوزه تأسیسات است؛ برای مثال ممکن است تجهیزات داخل چاه اتکا خود را از دست بدهند و سقوط کنند. این تجهیزات و کابلها ممکن است تا عمق ۲۰۰ متر پایین بیفتند و بالا بردن آنها همواره یک چالش بوده است.
قنادی ادامه داد: برای رفع این مشکل، یک راه حل فناورانه تدوین شده است. در حوزه آبفای شیراز، از همان قلاب ماهی استفاده شده و وسیلهای طراحی شده که پس از ورود به چاه، متناسب با ابعاد چنگک، تجهیزات را گرفته و خارج میکند. این راهکار موفقیتآمیز بوده است.
مدیرکل دفتر تحقیقات، توسعه فناوری و ارتباط با صنعت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در ادامه درباره فاضلاب گفت: مسائل مربوط به بهبود کیفیت پساب مدنظر است. پروژههایی نیز ناظر بر این موضوع تعریف شدهاند. به طور مثال شرکتهای آب و فاضلاب گیلان و تهران نیز پروژههای خود را در این نمایشگاه ارائه کردهاند. در موضوع افزایش کیفیت آب در برخی شهرها نیز پروژههایی تعریف شده است.
وی در زمینه کنتورها گفت: کنتورهای هوشمند که در نمایشگاه سال گذشته ارائه شده بودند، امسال به عنوان پروژه انجامشده در نظر گرفته شدهاند، اما بهینهسازی آنها و فعالیتهای مرتبط با کاهش فشار شبکه و الزامات مخازن و فلوترها همچنان در جریان است و عرضه شدهاند.
قنادی گفت: در روز دوم نمایشگاه، تفاهمها و مذاکرات مقدماتی با شرکتهای دانشبنیان و فناور انجام شد تا این شرکتها در غرفهها حضور داشته باشند و فعالیتهایشان همزمان با همکاری شرکتهای بنیاد ارائه شود. برخی از این پروژهها به نتیجه رسیده و عرضه شدهاند.
مدیرکل دفتر تحقیقات، توسعه فناوری و ارتباط با صنعت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تأکید کرد: بخشی از فناوریهای ارائه شده، حاصل همکاری با شرکتهای دانشبنیان و ارتباط با پارکهای علم و فناوری است. شرکتهایی که در پارک فناوری حضور دارند و با ما در تعامل هستند نیز مشارکت کردهاند و این حضور ارزشمند است.
وی بیان کرد: این نمایشگاه برای شرکتهای آب و فاضلاب خروجی خوبی داشته و گزارش عملکرد سالانه آنها را نشان میدهد. هر آنچه که طی یک سال به دست آمده و نیازهای آینده در این نمایشگاه ارائه شده است.
مدیرکل دفتر تحقیقات، توسعه فناوری و ارتباط با صنعت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، با اشاره به رشد حضور شرکتها در هفتمین نمایشگاه ایرانساخت گفت: امسال ۱۷ شرکت در نمایشگاه حاضر هستند که نسبت به سال گذشته ۳۹ درصد رشد داشته است. سال گذشته ۱۲ شرکت حضور داشتند.
وی افزو: مساحت کل غرفههای شرکتهای آب و فاضلاب نیز از ۴۷۳ متر در نمایشگاه ششم به ۶۶۷ متر در نمایشگاه هفتم افزایش یافته که حاکی از رشد ۴۱ درصدی است.
قنادی در ادامه با اشاره به محصولات ارائه شده اظهار داشت: کیفیت و تعداد محصولات ارائه شده نیز نسبت به سال گذشته ۳۶ درصد رشد داشته است؛ سال گذشته ۶۴ محصول عرضه شد.
