«تستا» ویترین عبور صنعت ایران از تحریم ها

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر شاهرخ رامین در جریان بازدید از نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایرانی (تستا) اظهار داشت: فضای این نمایشگاه تفاوت معناداری با تصویری دارد که گاه از اقتصاد کشور ترسیم می‌شود؛ چراکه فعالان حاضر در این رویداد نشان داده‌اند چگونه می‌توان محدودیت‌های اقتصادی را به بستری برای نوآوری و تولید تبدیل کرد.

وی با تأکید بر نقش ارتباطات فناورانه در پیشرفت شرکت‌های داخلی افزود: امروز دستیابی به فناوری‌های نوین دیگر یک دستاورد دور از ذهن نیست و شرکت‌های دانش‌بنیان توانسته‌اند با تکیه بر ظرفیت‌های ارتباطی و علمی، نیازهای واقعی صنایع کشور را پاسخ دهند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به مسیر طی‌شده در کشورهای توسعه‌یافته تصریح کرد: بسیاری از این کشورها با سرمایه‌گذاری گسترده در علوم پایه به جایگاه فعلی رسیده‌اند، اما برای ما استفاده هوشمندانه از تعاملات علمی و فناورانه می‌تواند راه میان‌بری برای جبران این فاصله باشد.

رامین نمایشگاه تستا را نمونه‌ای موفق از شکل‌گیری زیست‌بوم نوآوری در کشور دانست و گفت: ایجاد پیوند میان تقاضای صنعتی و توان تولید شرکت‌های دانش‌بنیان نشان می‌دهد که دستیابی به فناوری‌های پیشرفته، بیش از هر زمان دیگری امکان‌پذیر شده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان حاضر در نمایشگاه تستا گفت: آنچه امروز در این نمایشگاه به نمایش درآمده، اثبات عملی این واقعیت است که تحریم‌ها نتوانسته‌اند مانع تأمین نیازهای صنعتی کشور شوند.

هفتمین دوره نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایرانی (تستا) همزمان با نمایشگاه «دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار» در هفته پژوهش، از ۲۲ تا ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴، با مشارکت دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) و مجموعه‌ای از دستگاه‌های دولتی و بنگاه‌های صنعتی پیشرو، در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران (سالن ۴۱) در حال برگزاری است