مولوی: لغزندگی و مه غلیظ تردد در جاده‌های اصفهان را مخاطره‌آمیز کرد

اصفهان- رئیس پلیس راه استان اصفهان با اشاره به بارش برف و باران در برخی محورهای مواصلاتی، از رانندگان خواست با پرهیز از سفرهای غیرضروری و رعایت نکات ایمنی از بروز حوادث جاده‌ای جلوگیری کنند.

سرهنگ علی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بارش برف و باران در برخی از محورهای مواصلاتی باعث لغزندگی شدید جاده‌ها و همچنین کاهش سطح دید در برخی از محورهای مواصلاتی می‌شود.

رئیس پلیس راه استان اصفهان ادامه داد: با توجه شرایط ناپایدار جوی، از رانندگان درخواست داریم از ترددهای غیرضروری خودداری کرده و در صورت لزوم، تجهیزات کامل زمستانی از جمله زنجیرچرخ، پوشاک گرم و مواد غذایی به همراه داشته باشند.

وی ابراز کرد: مه غلیظ در مسیرهای مرتفع دید افقی را به‌شدت کاهش داده و خودروها باید حتماً با چراغ مه‌شکن و سرعت مطمئنه تردد کنند تا انشاالله شاهد حوادث تلخ جاده‌ای نباشیم.

