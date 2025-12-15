سرهنگ علی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بارش برف و باران در برخی از محورهای مواصلاتی باعث لغزندگی شدید جادهها و همچنین کاهش سطح دید در برخی از محورهای مواصلاتی میشود.
رئیس پلیس راه استان اصفهان ادامه داد: با توجه شرایط ناپایدار جوی، از رانندگان درخواست داریم از ترددهای غیرضروری خودداری کرده و در صورت لزوم، تجهیزات کامل زمستانی از جمله زنجیرچرخ، پوشاک گرم و مواد غذایی به همراه داشته باشند.
وی ابراز کرد: مه غلیظ در مسیرهای مرتفع دید افقی را بهشدت کاهش داده و خودروها باید حتماً با چراغ مهشکن و سرعت مطمئنه تردد کنند تا انشاالله شاهد حوادث تلخ جادهای نباشیم.
