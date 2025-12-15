به گزارش خبرنگار مهر، قاضی شبیر قائدی در یک اقدام نوآورانه برای اجرای احکام و اصلاح محکومان از روشی متفاوت، انساندوستانه و خلاقانه در دستگاه قضائی این بخش استفاده کرده است.
وی به جای اجرای مجازاتهای متداول، محکومان را به تهیه لوازمالتحریر برای دانشآموزان نیازمند و بیبضاعت این منطقه هدایت کرد.
این تصمیم نه تنها نشان از نگاه متفاوت قاضی به مجازاتها دارد، بلکه باعث حمایت از تحصیل کودکان بیبضاعت نیز خواهد شد.
این قاضی در این شیوه بخشهایی از مجازاتهای صادره خود را با تخفیف و جایگزینی مثبت اجرا کرد، به این ترتیب، برخی از محکومان به جای گذراندن مجازاتهای معمول، مبلغی برای خرید لوازمالتحریر به اداره آموزش و پرورش بندر ریگ اختصاص دادند تا میان دانشآموزان نیازمند توزیع شود.
این اولین بار نیست که قاضی قائدی رویکردی متفاوت به مجازاتها داشته است. وی پیش از این نیز، احکامی همچون حضور محکومان در کلاسهای آموزشی و تربیتی صادر کرده بود.
نظر شما