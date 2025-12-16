طباطبایی: سایت ۴۸ هکتاری مسکن ملی دامغان ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد 

سید محمد حسینی طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت سایت نهضت ملی مسکن دامغان که از جمله مطالبات مردم این شهرستان است، توضیح داد: سایت ۴۸ هکتاری نهضت ملی مسکن در شهرستان دامغان با اقدامات انجام شده در حال حاضر ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر شبکه آب و گاز و برق این سایت در دست اجرا است، تاکید کرد: نوع ساخت در این سایت خود ساز و ویلایی و تعداد واحدهای در حال ساخت ۷۰۰ واحد است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان با بیان اینکه در این سایت ۴۸ هکتاری ۸۵۰ پروانه ساخت صادر شده است، گفت: تعداد خانه‌های تکمیل شده در این سایت ۱۵۰ واحد است.

حسینی طباطبایی با بیان اینکه سایت ۲۳ هکتاری نور نهضت ملی مسکن سمنان نیز دارای ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی است، گفت: ۹۴۸ واحد مسکونی توسط قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) و ۲۲۶ واحد نیز به صورت جایگزین مسکن مهر نا ایمن در سمنان در این سایت در دست احداث قرار دارد.

وی با بیان اینکه کارفرمای این سایت ۲۳ هکتاری اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان و مجری طرح آماده سازی آن شهرداری سمنانافزود: امیدواریم بتوانیم به زودی شاهد بهره برداری کامل از مساکن دو سایت نهضت ملی مسکن در دامغان و سمنان باشیم.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان همچنین بیان کرد: در چارچوب تفاهم نامه وزارت راه و شهرسازی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح سه پروژه در قالب تأمین مسکن در سمنان و دامغان در حال ساخت است.

حسینی طباطبایی با بیان اینکه دو پروژه ۱۶۰ واحدی فجر در سمنان و یک پروژه ۱۰۷ واحدی برای ارتش در زمره این طرح‌ها است، تاکید کرد: پروژه تأمین مسکن مورد نیاز کارکنان سپاه ۹۵ و پروژه مسکن ارتش در سمنان هم اکنون ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

وی با بیان اینکه در دامغان هم ۱۲۰ واحد مسکونی در ۴۰ قطعه زمین برای نظامیان در دست ساخت است، افزود: این طرح‌ها با پیشرفت خوبی روبرو هستند.