به گزارش خبرنگار مهر، حمید مطهری دوشنبه شب پس از شکست یک بر صفر مقابل سپاهان در نشست خبری حاضر شد و با انتقاد از اخراج یحیی گلمحمدی و فروش محمد عسگری از عملکرد تیمش دفاع کرد.
مطهری درباره کارت قرمز کاپیتان تیمش گفت: داور چهارم در اخراج یحیی گلمحمدی کمتجربهگی کرد. نمیدانم چه اتفاقی افتاد که داور به او کارت قرمز نشان داد؛ اخراجش ناباورانه بود. میتوانستند این صحنه را مدیریت کنند زیرا اتفاقی نبود که گلمحمدی اخراج شود.
وی افزود: سپاهان تیم پرمهرهای است اما ما فوتبال شناور و همهجانبهای ارائه دادیم. برخلاف جریان بازی، یک گل روی اشتباه خودمان دریافت کردیم. فکر میکنم هیچ تیمی مثل ما سپاهان را تحت فشار قرار نداده بود. در بدترین حالت تساوی حق ما بود.
مربی فولاد با اشاره به مشکل اصلی تیم گفت: باید حرفهایتر کار کنیم و گل بزنیم. لیستی تهیه کردهایم تا در نیمفصل تیم را تقویت کنیم و نقاط ضعف را پوشش دهیم.
مطهری با اشاره به گلزن امشب سپاهان که سابقاً بازیکن فولاد بود، توضیح داد: خیلیها میپرسند چرا عسگری را فروختیم؟ او قرارداد نداشت. فصل گذشته اصرار کردیم قراردادش تمدید شود اما انجام نشد. در کجا بازیکن جوان خود را میفروشند؟
