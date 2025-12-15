  1. استانها
حاشیه‌های فولاد و صدرنشینی سپاهان؛ اخراج گل‌محمدی پس از گل عسگری

اهواز - در دیدار حساس هفته چهاردهم لیگ برتر، سپاهان با یک گل از فولاد پیش افتاد و صدر جدول را تصاحب کرد اما اخراج یحیی گل‌محمدی در دقیقه ۳۸ حاشیه‌ساز اصلی این بازی بود.

به گزارش خبرنگار مهر، بازی فولاد خوزستان و سپاهان اصفهان امشب در اهواز با پیروزی تک‌گله مهمانان و صدرنشینی آنان به پایان رسید اما آنچه بیشتر از نتیجه در خاطر می‌ماند اخراج یحیی گل‌محمدی، کاپیتان فولاد خوزستان پس از اعتراض به داوری بود.

در حالی که فولاد از دقیقه ۹ با گل محمد عسگری (بازیکن سابق فولاد) عقب افتاده بود، در دقیقه ۳۸ یحیی گل‌محمدی در اعتراض به یک صحنه با دریافت کارت قرمز از زمین اخراج شد. این تصمیم داور موجی از اعتراض کادر فنی فولاد را به همراه داشت و فضای بازی را تا دقایقی ملتهب کرد.

سپاهان با این پیروزی، با ۲۷ امتیاز از ۱۳ بازی به صدر جدول لیگ برتر صعود کرد. احسان حاج‌صفی نیز در دقیقه ۲۹ یک پنالتی را برای سپاهان از دست داد، اما این اشتباه مانع از ششمین برد متوالی آنان در لیگ بیست و پنجم نشد.

