به گزارش خبرنگار مهر، بازی فولاد خوزستان و سپاهان اصفهان امشب در اهواز با پیروزی تک‌گله مهمانان و صدرنشینی آنان به پایان رسید اما آنچه بیشتر از نتیجه در خاطر می‌ماند اخراج یحیی گل‌محمدی، کاپیتان فولاد خوزستان پس از اعتراض به داوری بود.

در حالی که فولاد از دقیقه ۹ با گل محمد عسگری (بازیکن سابق فولاد) عقب افتاده بود، در دقیقه ۳۸ یحیی گل‌محمدی در اعتراض به یک صحنه با دریافت کارت قرمز از زمین اخراج شد. این تصمیم داور موجی از اعتراض کادر فنی فولاد را به همراه داشت و فضای بازی را تا دقایقی ملتهب کرد.

سپاهان با این پیروزی، با ۲۷ امتیاز از ۱۳ بازی به صدر جدول لیگ برتر صعود کرد. احسان حاج‌صفی نیز در دقیقه ۲۹ یک پنالتی را برای سپاهان از دست داد، اما این اشتباه مانع از ششمین برد متوالی آنان در لیگ بیست و پنجم نشد.