به گزارش خبرنگار مهر، دراگان اسکوچیچ شامگاه جمعه پس از شکست خانگی تیمش در برابر تراکتورسازی در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: بازیکنان فولاد در این بازی به خوبی بازی کردند و تلاش فراوانی از خود نشان دادند ولی با وجود اینکه از بازی آنها راضی هستم؛ از نتیجه به دست آمده رضایت ندارم.

وی با انتقاد از رفتار اسماعیل شریفات در گرفتن کارت قرمز از داور بازی اظهار کرد: وقتی داور به بازیکن حریف به علت توهین، کارت قرمز می‌دهد، سایر بازیکنان تیم مقابل باید هوشمندانه بازی کنند چون داور به دنبال بهانه‌ای برای جبران این اخراج می‌گردد ولی متأسفانه بازیکن ما هوشمندانه عمل نکرد.

اسکوچیچ عنوان کرد: ما تراکتورسازی را در حالی بردیم که این تیم ۱۰ نفره هم شد و تمامی شرایط به سود ما در جریان بود که ناگهان با یک اخراج بی‌مورد، همه چیز تغییر کرد و تیم حریف به زندگی بازگشت. اتفاقا ما در برابر ذوب‌آهن نیز به همین شکل باختیم به همین دلیل باید این روند در تیم ما اصلاح شود.

سرمربی فولاد خوزستان در خصوص اعتراض‌هایش به داور در پایان بازی نیز گفت: داور این بازی، داور معروفی است ولی من هنوز به دلیل گرفتن پنالتی به سود تراکتورسازی در شوک هستم زیرا عقیده دارم تصمیم داور اشتباه بود.

اسکوچیچ با اشاره به اینکه فولاد خوزستان در این فصل، چوب اشتباهات فردی بازیکنان خود را می‌خورد، گفت: حاضرم تیمم با نتیجه پنج بر صفر شکست بخورد ولی کاش آنها از ما شایسته‌تر بودند.

وی در پاسخ به این سئول که آیا فولاد خوزستان به لیگ دسته اول سقوط می‌کند؟ عنوان کرد: ما به آینده امیدوار هستیم و چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت‌های هفته هشتم لیگ برتر باشگاه‌های کشور، عصر امروز جمعه تیم های فولاد خوزستان و تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه الغدیر اهواز به مصاف هم رفتند که در نهایت این بازی با نتیجه دو بر یک به سود تراکتورسازی به پایان رسید تا روند ناکامی‌های فولاد همچنان تداوم داشته باشد.