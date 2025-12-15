به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی، اجتماعی فرماندار شهرستان کنگان دوشنبه شب در این آئین ضمن تبریک ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا (سلاماللهعلیها) و گرامیداشت روز مادر، اظهار داشت: تشکلهای مردمنهاد نقش مهم و اثرگذاری در شناسایی مطالبات اجتماعی، پیگیری مسائل عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی در سطح جامعه ایفا میکنند.
علی اخلاقی با تأکید بر ضرورت تقویت، حمایت و توانمندسازی سازمانهای مردمنهاد شهرستان افزود: برگزاری انتخابات در سمنها زمینهساز مشارکت داوطلبانه، افزایش مسئولیتپذیری اجتماعی و نقشآفرینی مؤثر این تشکلها در حل مسائل اجتماعی، فرهنگی و زیستمحیطی خواهد شد.
در پایان این انتخابات، علی فخاری و خانم حاجیزاده به عنوان نمایندگان تشکلهای مردمنهاد شهرستان کنگان، برای عضویت در شورای توسعه و حمایت از تشکلهای مردمنهاد شهرستان انتخاب شدند.
