  1. استانها
  2. بوشهر
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۳۸

انتخابات نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد کنگان برگزار شد

انتخابات نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد کنگان برگزار شد

بوشهر- سومین دوره انتخابات نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد در شورای توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد شهرستان کنگان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی، اجتماعی فرماندار شهرستان کنگان دوشنبه شب در این آئین ضمن تبریک ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) و گرامیداشت روز مادر، اظهار داشت: تشکل‌های مردم‌نهاد نقش مهم و اثرگذاری در شناسایی مطالبات اجتماعی، پیگیری مسائل عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی در سطح جامعه ایفا می‌کنند.

علی اخلاقی با تأکید بر ضرورت تقویت، حمایت و توانمندسازی سازمان‌های مردم‌نهاد شهرستان افزود: برگزاری انتخابات در سمن‌ها زمینه‌ساز مشارکت داوطلبانه، افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی و نقش‌آفرینی مؤثر این تشکل‌ها در حل مسائل اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی خواهد شد.

در پایان این انتخابات، علی فخاری و خانم حاجی‌زاده به عنوان نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد شهرستان کنگان، برای عضویت در شورای توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد شهرستان انتخاب شدند.

کد خبر 6690686

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها