۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۳

فعالیت سامانه بارشی تا شنبه در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: سامانه بارشی جدیدی با رطوبت بالا از اواخر وقت شب گذشته وارد استان شده و تا صبح شنبه هفته آینده موجب بارش‌های گسترده باران و برف خواهد شد.

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سامانه بارشی جدیدی با رطوبت بالا از اواخر وقت شب گذشته وارد چهارمحال و بختیاری شده و تا صبح شنبه هفته آینده موجب بارش‌های گسترده باران و برف در سطح استان خواهد شد.

وی تصریح کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، بارش‌های امروز به‌صورت پراکنده آغاز می‌شود، اما از روز چهارشنبه تا جمعه شدت بیشتری خواهد داشت و اکثر مناطق استان را در بر خواهد گرفت.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: به دنبال فعالیت این سامانه در استان شاهد کاهش محسوس دما نیز خواهیم بود.

نوروزی ادامه داد: در این مدت شاهد بالا آمدن آب رودخانه‌ها، لغزندگی جاده‌ها و معابر، هستیم از همین‌رو از مردم درخواست می‌شود، ضمن پرهیز از سفرهای غیرضروری به استان و نواحی جنوبی کشور، تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.

وی به شیلات‌داران توصیه کرد نسبت به تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی اقدام کنند.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: مسافران نیز در صورت سفر به مناطق کوهستانی باید تجهیزات زمستانی و زنجیر چرخ همراه داشته باشند.

نوروزی یادآور شد: با خروج این سامانه در اوایل هفته آینده، کاهش دما و پدیده مه در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

