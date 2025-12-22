شهرکرد سردترین مرکز استان کشور

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه شهرکرد با ثبت دمای منفی ۱۶ درجه سانتیگراد، سردترین مرکز استان در کشور طی شبانهروز گذشته بوده است، اظهار کرد: در این بازه زمانی، ایستگاه بلداجی با دمای منفی ۲۵ درجه سانتیگراد سردترین نقطه استان را به خود اختصاص داد.
نوروزی همچنین خاطرنشان کرد: در مقابل، ایستگاه بازفت با ثبت دمای ۱۴ درجه سانتیگراد، گرمترین نقطه چهارمحال و بختیاری گزارش شده است.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به پایداری شرایط جوی در روزهای آینده گفت: بر اساس تحلیل آخرین نقشههای هواشناسی، تا پایان هفته جاری جوی نسبتاً پایدار در سطح استان حاکم خواهد بود و تنها در برخی مناطق کوهستانی احتمال مه صبحگاهی و کاهش دید افقی وجود دارد.
وی از شهروندان خواست با توجه به سرمای شدید شبانه، تمهیدات لازم برای جلوگیری از یخزدگی لولههای آب، وسایل گرمایشی و مراقبت از دامها و محصولات کشاورزی را در نظر بگیرند.
