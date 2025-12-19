معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌ها و مدل‌های پیش‌یابی، سامانه‌ای سرد از فردا وارد استان می‌شود و تا روز دوشنبه ماندگاری خواهد داشت.

وی با اشاره به پیامدهای این سامانه افزود: کاهش محسوس دما و وقوع یخبندان در تمامی شهرستان‌های استان از جمله کوهرنگ، فارسان، بن، شهرکرد، فرخشهر، بروجن، سامان، اردل، کیار، فلارد، خانمیرزا و لردگان پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان ادامه داد: افزایش مصرف حامل‌های انرژی، احتمال افت فشار در شبکه‌های تأمین، یخ‌زدگی سطح جاده‌ها، لغزندگی معابر و اختلال در تردد به‌ویژه در محورهای کوهستانی و گردنه‌های برف‌گیر از مهم‌ترین مخاطرات این سامانه خواهد بود.

نوروزی تأکید کرد: رعایت نکات ایمنی در ترددهای جاده‌ای و پرهیز از سفرهای غیرضروری در محورهای کوهستانی ضروری است و شهروندان باید با مدیریت مصرف انرژی، از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنند.

وی توصیه کرد: کارشناسان همچنین توصیه کرده‌اند دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی استان در آماده‌باش کامل باشند تا در صورت وقوع انسداد جاده‌ها یا حوادث ناشی از یخبندان، خدمات‌رسانی به شهروندان با سرعت بیشتری انجام گیرد.

نوروزی تاکید کرد: از سوی دیگر، کشاورزان و دامداران استان نیز باید تدابیر لازم برای حفاظت از محصولات و دام‌های خود در برابر سرمای شدید را در نظر بگیرند، چرا که کاهش دما می‌تواند خسارت‌های جدی به بخش کشاورزی و دامپروری وارد کند.