بارش برف و باران در محورهای مواصلاتی چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خدابخشی با اشاره به گزارشهای دریافتی از مرکز مدیریت راههای استان و گشتهای راهداری اظهار کرد: بر اساس دادههای ثبتشده در صبح روز ۲۶ آذرماه و تصاویر دریافتی از دوربینهای نظارت تصویری، هماکنون در محور فارسان–چلگرد بهویژه محدوده سهراهی میهه بارش برف در جریان است.
وی افزود: همچنین در برخی دیگر از محورهای مواصلاتی استان بارش باران گزارش شده و شرایط جوی ناپایدار میتواند موجب لغزندگی سطح راهها شود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای چهارمحال و بختیاری با تأکید بر آمادهباش کامل نیروهای راهداری خاطرنشان کرد: اکیپهای راهداری و ماشینآلات برفروبی و نمکپاشی در محورهای برفگیر مستقر هستند و عملیات ایمنسازی راهها بهصورت مستمر در حال انجام است.
خدابخشی از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از وضعیت جوی و ترافیکی محورهای استان از طریق سامانههای اطلاعرسانی مرکز مدیریت راهها مطلع شوند و افزود: همراه داشتن زنجیرچرخ، رعایت سرعت مطمئنه و توجه به توصیههای پلیسراه و عوامل راهداری برای تردد ایمن در این شرایط ضروری است.
وی در پایان تأکید کرد: مرکز مدیریت راههای استان بهصورت شبانهروزی وضعیت محورهای مواصلاتی را پایش کرده و آخرین اطلاعات را در اختیار کاربران جادهای قرار میدهد.
